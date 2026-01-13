Paramount exige información a Warner Bros. Discovery mientras persiste en su oferta hostil

Paramount Skydance (PSKY) ha presentado una demanda para exigir más información a Warner Bros. Discovery (WBD) mientras continúa impulsando su oferta hostil para adquirir la compañía de medios y entretenimiento, según medios especializados.

En una carta enviada este lunes a los accionistas de WBD, el CEO de Paramount, David Ellison, anunció que se ha presentado una demanda ante el Tribunal de Cancillería de Delaware, solicitando al tribunal que “ordene a WBD proporcionar esta información para que los accionistas tengan lo necesario para tomar una decisión informada sobre si aceptar o no nuestra oferta”.

La demanda se interpone menos de una semana después de que la junta directiva de WBD recomendara nuevamente a los accionistas rechazar la última oferta modificada de Paramount.

El mes pasado, Warner anunció un acuerdo con Netflix para la venta de su negocio de estudios y de streaming, en una operación valorada en unos 72,000 millones de dólares en términos de capital.