Esto opina Donald Trump sobre el acuerdo de Netflix para comprar Warner Bros.

El presidente expresa su preocupación

8 de diciembre de 2025 - 7:03 AM

El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump caminan por la alfombra roja antes de la 48ª edición de los Kennedy Center Honors, el domingo 7 de diciembre de 2025. (Julia Demaree Nikhinson)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

El presidente Donald Trump dijo el domingo que el acuerdo alcanzado por Netflix para comprar Warner Bros. Discovery “podría ser un problema” debido al tamaño de la cuota de mercado combinada.

“No hay ninguna duda al respecto”, dijo Trump, respondiendo a preguntas sobre el acuerdo y varios otros temas mientras caminaba por la alfombra roja de los Kennedy Center Honors.

El presidente republicano dijo que participará en la decisión sobre si el Gobierno federal debe aprobar el acuerdo de 72.000 millones de dólares. De ser aprobada por los reguladores, la fusión pondría a dos de los mayores servicios de streaming del mundo bajo la misma propiedad y uniría la división de televisión y cine de Warner, incluyendo DC Studios, con la vasta biblioteca de Netflix y su brazo de producción.

El acuerdo, que podría remodelar la industria del entretenimiento, tiene que “pasar por un proceso y veremos qué ocurre”, dijo Trump.

“Netflix es una gran empresa. Han hecho un trabajo fenomenal. Ted es un hombre fantástico”, dijo sobre el consejero delegado de Netflix, Ted Sarandos, señalando que se reunieron en el Despacho Oval la semana pasada antes de que se anunciara el acuerdo el 5 de diciembre. “Le tengo mucho respeto, pero es mucha cuota de mercado, así que habrá que ver qué pasa”.

A la pregunta de si se debería permitir a Netflix comprar el gigante de Hollywood detrás de “Harry Potter” y HBO Max, el presidente dijo: “Bueno, esa es la cuestión”.

“Tienen una cuota de mercado muy grande y cuando tienen a Warner Bros, ya sabes, esa cuota sube mucho así que, no sé”, dijo. “Yo también participaré en esa decisión. Pero tienen una cuota de mercado muy grande”

Sarandos no hizo ninguna garantía en su reunión sobre la fusión si se aprueba, dijo Trump, añadiendo que el CEO es una “gran persona” que ha “hecho uno de los mejores trabajos en la historia del cine y otras cosas”.

Repitió que una fusión crearía una “gran cuota de mercado” para la empresa.

---

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

