Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoFarándula
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Jane Fonda cataloga compra de Warner Bros. por Netflix como un acuerdo “destructivo” y “catastrófico”

Se espera que esta operación se complete en el tercer trimestre de 2026

7 de diciembre de 2025 - 4:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jane Fonda. (The Associated Press)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La dos veces ganadora del Oscar, la actriz estadounidense Jane Fonda, cree que la compra de la compañía Warner por Netflix es “una acuerdo comercial catastrófico” que amenaza a toda la industria del entretenimiento.

RELACIONADAS

En un comunicado publicado anoche en Instagram junto al Comité Para la Primera Enmienda, un colectivo de artistas y líderes culturales que defienden la libertad de expresión, la actriz critica abiertamente esta operación que se conoció la tarde del pasado viernes.

Se trata de “una escalada alarmante” al crear un conglomerado “que amenaza a toda la industria del entretenimiento, al público democrático al que sirve y a la primera enmienda”, señala la nota.

“No se equivoquen, esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional exacerbada por el demostrado desprecio de la administración por la ley”, agrega el comunicado.

La declaración de Fonda también criticó a Netflix y a otras empresas que podrían verse involucradas en el acuerdo que calificó de “destructivo”.

“Como defensores de una industria basada en la libertad de expresión, tienen la responsabilidad de defender nuestros derechos, no de cederlos para enriquecerse”, añadió.

Netflix anunció ayer que adquirirá Warner Bros. Discovery (WBD), incluyendo los estudios de cine y televisión, así como HBO y HBO Max, por 82,700 millones de dólares.

Se espera que la transacción se cierre tras la anunciada separación de Discovery Global, la compañía centrada en la televisión, que englobará a CNN, TNT Sports, Discovery+ y canales en abierto en Europa. La operación podría estar completada en el tercer trimestre de 2026.

La compra de WBD por Netflix supone la fusión de dos de las principales compañías de entretenimiento audiovisual.

El catálogo incluirá producciones de HBO como “The Big Bang Theory”, “The Soprano” o “Game of Thrones” o películas como “The Wyzard of Oz” y del universo DC, que se unirán a series de Netflix como “Wednesday”, “Money Heist”, “Bridgerton” o “Adolescence”.

Tags
NetflixWarner BrosJane FondaHollywood
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 7 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: