Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Famoso actor de “Bridgerton” protagonizará una nueva serie de suspense erótico en Netflix

El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina

4 de diciembre de 2025 - 1:48 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Regé-Jean Page como El Duque, en "Bridgerton". (LIAM DANIEL/NETFLIX)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Regé-Jean Page, conocido por interpretar a El Duque de la exitosa serie de época "Bridgerton", protagonizará "Hancock Park", una serie de suspense erótico que está desarrollando Netflix.

RELACIONADAS

El actor se pondrá en la piel de un miembro de la alta sociedad angelina “cuya familia lucha por mantener su estatus”, informó este martes el coloso del entretenimiento a través de su página TUDUM.

Escrita por Matthew Barry y con producción ejecutiva de Page a través de su productora A Mighty Stranger, el proyecto seguirá a “un forastero peligrosamente carismático que invade la vida de una familia angelina aparentemente perfecta al alquilar su casa de huéspedes en el patio trasero”, adelantó Netflix.

“A medida que se adentra en su mundo, la fachada de esta comunidad de élite comienza a desmoronarse y expone el deseo, el engaño y la obsesión que acechan en cada rincón de uno de los barrios más codiciados de ”Los Ángeles“, agregó la plataforma de contenidos en línea.

Por el momento se desconoce el reparto que acompañará a Page en este nuevo proyecto, así como su fecha de estreno.

El actor británico-zimbabuense de 37 años saltó a la fama en 2020 durante la primera temporada de la dramática 'Bridgerton‘, que sigue la historia de amor de Daphne Bridgerton y Simon Basset, duque de Hastings.

Tags
Series de televisiónNetflix
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 4 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: