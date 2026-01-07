Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Warner Bros. vuelve a rechazar oferta de Paramount y pide mantenerse con la propuesta de Netflix

La dirección de Warner ha rechazado en repetidas ocasiones los acercamientos de Paramount

7 de enero de 2026 - 9:20 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La disputa por Warner y el valor de cada oferta se complica porque Netflix y Paramount buscan cosas distintas. (ALLISON DINNER)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Warner Bros. volvió a rechazar la más reciente oferta de adquisición de Paramount y pidió el miércoles a sus accionistas que se mantengan con la propuesta rival presentada por Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado en repetidas ocasiones los acercamientos de Paramount, propiedad de Skydance, y hace apenas unas semanas exhortó a los accionistas a respaldar la venta de su negocio de estudios y streaming a Netflix por $72,000 millones. Paramount, por su parte, ha mejorado su oferta de $77,900 millones por la compañía completa y acudió directamente a los accionistas con una propuesta hostil.

Warner Bros. Discovery informó el miércoles que su junta directiva determinó que la oferta de Paramount no es lo mejor para la empresa ni para sus accionistas. Reiteró, además, su recomendación de apoyar el acuerdo con Netflix.

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison —padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison— para respaldar $40,400 millones en financiamiento de capital para su oferta. Paramount también aumentó a $5,800 millones el pago prometido a los accionistas si el acuerdo es bloqueado por los reguladores, igualando lo que Netflix ya había puesto sobre la mesa.

La disputa por Warner y el valor de cada oferta se complica porque Netflix y Paramount buscan cosas distintas. La adquisición propuesta por Netflix incluye únicamente el negocio de estudios y streaming de Warner, incluidos sus históricos brazos de producción de televisión y cine, así como plataformas como HBO Max. Paramount, en cambio, busca adquirir la compañía completa, que además de estudios y streaming incluye cadenas como CNN y Discovery.

Si Netflix tiene éxito, las operaciones de noticias y cable de Warner se escindirían para formar una empresa independiente, conforme a una separación anunciada previamente.

Una fusión con cualquiera de las dos compañías enfrentará un intenso escrutinio antimonopolio. Debido a su tamaño y posible impacto, casi con certeza activará una revisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que podría demandar para bloquear la transacción o exigir cambios. Otros países y reguladores internacionales también podrían impugnar la fusión.

Tags
Warner BrosNetflixParamount Pictures
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 7 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: