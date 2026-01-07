Warner Bros. vuelve a rechazar oferta de Paramount y pide mantenerse con la propuesta de Netflix

Warner Bros. volvió a rechazar la más reciente oferta de adquisición de Paramount y pidió el miércoles a sus accionistas que se mantengan con la propuesta rival presentada por Netflix.

La dirección de Warner ha rechazado en repetidas ocasiones los acercamientos de Paramount, propiedad de Skydance, y hace apenas unas semanas exhortó a los accionistas a respaldar la venta de su negocio de estudios y streaming a Netflix por $72,000 millones. Paramount, por su parte, ha mejorado su oferta de $77,900 millones por la compañía completa y acudió directamente a los accionistas con una propuesta hostil.

Warner Bros. Discovery informó el miércoles que su junta directiva determinó que la oferta de Paramount no es lo mejor para la empresa ni para sus accionistas. Reiteró, además, su recomendación de apoyar el acuerdo con Netflix.

A finales del mes pasado, Paramount anunció una “garantía personal irrevocable” del fundador de Oracle, Larry Ellison —padre del director ejecutivo de Paramount, David Ellison— para respaldar $40,400 millones en financiamiento de capital para su oferta. Paramount también aumentó a $5,800 millones el pago prometido a los accionistas si el acuerdo es bloqueado por los reguladores, igualando lo que Netflix ya había puesto sobre la mesa.

La disputa por Warner y el valor de cada oferta se complica porque Netflix y Paramount buscan cosas distintas. La adquisición propuesta por Netflix incluye únicamente el negocio de estudios y streaming de Warner, incluidos sus históricos brazos de producción de televisión y cine, así como plataformas como HBO Max. Paramount, en cambio, busca adquirir la compañía completa, que además de estudios y streaming incluye cadenas como CNN y Discovery.

Si Netflix tiene éxito, las operaciones de noticias y cable de Warner se escindirían para formar una empresa independiente, conforme a una separación anunciada previamente.