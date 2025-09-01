Costco lanzará beneficio especial para ciertos miembros en Estados Unidos: conoce qué es

Los clientes de Costco saben que para poder comprar en la cadena es necesario una membresía y que existen varias categorías que brindan distintos beneficios. Pero ahora la tienda en Estados Unidos ha tomado una radical decisión, tendrá un horario especial para los miembros ejecutivos a partir de septiembre.

En un horario de 9:00 a 10:00 A. M., de domingo a viernes y de 9:00 a 9:30 A. M. los sábados,, únicamente aquellos que cuenten con una membresía ejecutiva podrán ingresar a la sucursales de Costco.

Con este cambio que aplicará en todas las tiendas ciertos clientes podrán hacer sus compras una hora antes que el resto, de acuerdo con un informe de Fox News.

La política comenzará a aplicarse a partir del 2 de septiembre a nivel nacional, debido a que el lunes sus sucursales permanecieron cerradas en conmemoración del día del trabajo en Estados Unidos.

La decisión no será una sorpresa para los clientes, ya que desde junio pasado se envió un correo electrónico para aclarar sobre los condiciones en los horarios.

De hecho, desde entonces diversas sucursales ya han aplicado las restricciones, aunque no será hasta esta semana cuando la política se establezca oficialmente en todo el país: durante la primera hora tras la apertura de las tiendas se puede negar la entrada a los miembros que no tengan un plan ejecutivo.

¿Cuánto cuesta la membresía ejecutiva de Costco y qué beneficios brinda?

