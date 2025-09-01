Costco lanzará beneficio especial para ciertos miembros en Estados Unidos: conoce qué es
Aunque algunos celebraron, otros tendrán que planear mejor sus compras
1 de septiembre de 2025 - 5:15 PM
1 de septiembre de 2025 - 5:15 PM
Los clientes de Costco saben que para poder comprar en la cadena es necesario una membresía y que existen varias categorías que brindan distintos beneficios. Pero ahora la tienda en Estados Unidos ha tomado una radical decisión, tendrá un horario especial para los miembros ejecutivos a partir de septiembre.
En un horario de 9:00 a 10:00 A. M., de domingo a viernes y de 9:00 a 9:30 A. M. los sábados,, únicamente aquellos que cuenten con una membresía ejecutiva podrán ingresar a la sucursales de Costco.
Con este cambio que aplicará en todas las tiendas ciertos clientes podrán hacer sus compras una hora antes que el resto, de acuerdo con un informe de Fox News.
La política comenzará a aplicarse a partir del 2 de septiembre a nivel nacional, debido a que el lunes sus sucursales permanecieron cerradas en conmemoración del día del trabajo en Estados Unidos.
La decisión no será una sorpresa para los clientes, ya que desde junio pasado se envió un correo electrónico para aclarar sobre los condiciones en los horarios.
De hecho, desde entonces diversas sucursales ya han aplicado las restricciones, aunque no será hasta esta semana cuando la política se establezca oficialmente en todo el país: durante la primera hora tras la apertura de las tiendas se puede negar la entrada a los miembros que no tengan un plan ejecutivo.
A partir de septiembre, en las sucursales de todo el país, solo los miembros ejecutivos de Costco podrán realizar compras en un horario de 9:00 a 10:00 A. M. ¿Cuánto cuesta esa membresía y qué otros beneficios brinda?
Cabe recordar que, según NBC, los miembros Gold Star pagan $65 por su membresía anual, mientras que los miembros ejecutivos pagan $130 al año y reciben beneficios adicionales como un 2 por ciento de descuento en la mayoría de sus compras y ofertas en viajes, automóviles y seguros.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: