NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Costco presenta demanda contra aranceles de Donald Trump

El recurso legal fue presentado ante el Tribunal de Comercio Internacional, en Nueva York

3 de diciembre de 2025 - 2:17 PM

Varios estados demócratas y pequeñas empresas han presentado demandas ante el Tribunal de Comercio Internacional. (Archivo)
Por AFP
Agencia de noticias

El grupo estadounidense de supermercados Costco presentó una demanda contra los aranceles establecidos por Donald Trump por considerarlos ilegales y solicitó el reembolso de los sobreprecios, según un texto legal al que accedió la AFP este martes.

La demanda, presentada el 28 de noviembre ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT, en inglés), en Nueva York, no especifica el monto que el grupo espera recuperar en reembolsos por estos impuestos implementados al inicio del mandato de Trump este año.

Contactados por la AFP, Costco y la Casa Blanca no respondieron.

Varios estados demócratas y pequeñas empresas han presentado demandas ante el mismo tribunal especializado, argumentando que los aranceles indiscriminados son contrarios a la Constitución, ya que el poder de imposición de impuestos recae teóricamente en el Congreso.

El CIT y la Corte de Apelaciones han dado la razón a los demandantes, aunque han mantenido temporalmente las sobretasas mientras el caso se resuelve definitivamente en el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Durante una audiencia a principios de noviembre, el máximo tribunal mostró cierto escepticismo sobre la legalidad de buena parte de estos aranceles impuestos por Donald Trump.

Los aranceles denominados sectoriales, que apuntan, por ejemplo, a la industria automotriz, el acero, el aluminio o el cobre, no han sido, sin embargo, objeto de demandas.

Pero Costco teme que, incluso si la Corte Suprema declarara ilegales los aranceles, las sumas ya pagadas al fisco estadounidense no sean reembolsadas, razón por la cual el grupo decidió también llevar el caso a los tribunales, según la demanda.

Varias empresas han presentado querellas similares contra la administración Trump en espera de la decisión de la Corte Suprema, entre ellas filiales estadounidenses de grupos extranjeros como el japonés Toyota.

Pero Costco es, hasta ahora, el grupo estadounidense más grande en demandar al gobierno.

