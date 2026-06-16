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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

DACO identifica violaciones a la orden de congelación de precios por falta de agua

La agencia urgió a los consumidores a denunciar los aumentos de precio durante la emergencia en curso

16 de junio de 2026 - 3:43 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Entre los productos con precio congelado, aparecen el agua embotellada, hielo, cisternas y equipos necesarios para su operación. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) inspeccionará comercios para garantizar que no estén manipulando los precios de venta de cisternas, equipos relacionados y servicios de acarreo de agua, en violación a la orden de congelación de precios emitida como parte de la emergencia provocada por la avería del Superacueducto.

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Según el titular de DACO, Hiram Torres Montalvo, la agencia ha recibido información que apunta a posibles aumentos injustificados en el precio de tanques para almacenamiento de agua, motores, equipos complementarios y servicios de llenado mediante camiones cisterna, productos y servicios.

La venta de tales productos y servicios está cobijada por la congelación de precios decretada el pasado 11 de junio.

“Cónsono con la situación de emergencia asociada a las averías en el Superacueducto del Norte, ﬁrmamos la Orden Administrativa 2026-003 para congelar los precios de productos esenciales relacionados con esta contingencia, incluyendo agua embotellada, hielo, cisternas y equipos necesarios para su operación. Sin embargo, en las pasadas horas hemos recibido información que apunta a que algunos comercios han aumentado los precios de estos productos y servicios, contrario a lo dispuesto en la Orden”, expresó Torres Montalvo en comunicado de prensa.

Consumidores llegan hasta Plaza Loíza en busca de agua embotellada ante la falta de agua en varios municipios del área metropolitana.Hiram Torres Montalvo, secretario de DACO, informó que la agencia emitió una orden congelando los precios de los productos relacionados a la escasez de agua, como son el agua embotellada, las cisternas, los materiales para reparar cisternas, y el hielo.DACO emitió una orden que congela los precios de los siguientes artículos: agua potable y hielo, agua embotellada, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua, envases, tanques y recipientes de almacenamiento, acarreo y distribución de agua, así como servicios de acarreo y distribución de agua.
1 / 6 | DACO realiza operativo por supermercados luego de congelar precios del agua . Consumidores llegan hasta Plaza Loíza en busca de agua embotellada ante la falta de agua en varios municipios del área metropolitana. - Xavier Araújo

El secretario reveló que la agencia ya investiga varios casos en los que tanques de almacenamiento de 200 galones están siendo ofrecidos a precios cercanos a los $400, cuando, al momento de entrar en vigor la Orden Administrativa, su valor fluctuaba aproximadamente entre $175 y $240.

“Ante esta situación, hemos iniciado un operativo agresivo dirigido a identiﬁcar aquellos comercios que han intentado tomar ventaja de una emergencia que impacta directamente a miles de familias puertorriqueñas. No permitiremos prácticas abusivas ni aumentos injustificados en productos esenciales para enfrentar esta crisis”, sostuvo.

Torres Montalvo explicó que el operativo se desarrollará en dos fases. La primera consiste en una fiscalización digital de plataformas de venta y portales secundarios como Facebook Marketplace, Clasificados Online y otras páginas utilizadas para comercializar estos productos. Desde hoy, inspectores de todas las regiones de DACO comenzaron la evaluación y monitoreo de estas plataformas, se informó.

La segunda fase contempla inspecciones presenciales a comercios alrededor de toda la isla, con el propósito de velar por el cumplimiento de la orden y recopilar evidencia de posibles violaciones.

“Todo comercio que se encuentre en violación a la orden se expone a multas de hasta $10,000 por infracción”, añadió el secretario.

El funcionario exhortó a los consumidores que identifiquen aumentos en los precios de cisternas, motores,bombas, equipos relacionados o servicios de acarreo de agua, a presentar sus querellas y evidencia a través de la página oficial de la agencia, así como mediante las redes sociales oficiales de DACO.

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