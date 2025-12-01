Grupo local adquiere hospital psiquiátrico en el oeste

El grupo puertorriqueño MM Psychiatric Service LLC anunció este lunes la adquisición total del hospital psiquiátrico ubicado en Cabo Rojo el cual se conocerá ahora como Hospital Oasis de Vida.

En octubre, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, había informado que no habría un cierre del Hospital de Cabo Rojo, luego que desde enero se informara que el Metro Pavía Health System dejara de operar la sala de emergencia de Cabo Rojo para dar paso a una nueva administración. Según se informó, el hospital cuenta con unas 40 camas y los nuevos dueños continuarán operando con los empleados del centro, los cuales totalizan alrededor de 50 personas.

Con esta transacción, detallaron en comunicado de prensa, continuará en operaciones el único hospital psiquiátrico en el área suroeste de Puerto Rico. Los nuevos dueños confirmaron que la institución se mantendrá abierta y operando sin interrupciones. Este hospital anteriormente estaba afiliado a la red de Metro Pavía Health System.

MM Psychiatric Service, administraban la sala de emergencia de la institución hace un año. Ahora, al adquirir la totalidad del hospital, la empresa asume el control completo de los servicios clínicos y administrativos.

Entre otros servicios, ofrecerán hospitalización psiquiátrica para adultos, sala de intervención en crisis abierta 24 horas y servicios de hospitalización parcial.

Las instalaciones continuarán ubicadas en su sede actual: calle Muñoz Rivera #108, Cabo Rojo.

Aunque la transacción se cerró por una cifra no divulgada, los portavoces de la empresa enfatizaron que el enfoque principal será garantizar que los pacientes del área suroeste tengan acceso inmediato y de calidad a servicios de salud mental, sin necesidad de trasladarse al área metropolitana.

La compraventa es la movida más reciente que consuma Metro Pavía Health System, conglomerado que encara retos financieros y que desde hace poco más de un año puso en marcha un plan para fortalecer su estado de situación.

En septiembre pasado, el conglomerado vendió el Hospital Metropolitano en San Germán y en enero de este año, dejó de prestar servicios en la Sala de Emergencias que operaba en Utuado.