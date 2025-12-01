Opinión
NegociosEmpresas y Comercios
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Grupo local adquiere hospital psiquiátrico en el oeste

La institución hospitalaria ubicada en Cabo Rojo pasa a manos de MM Psychiatric Service LLC

1 de diciembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hospital ahora se conocerá como Hospital Oasis de Vida. (Captura)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El grupo puertorriqueño MM Psychiatric Service LLC anunció este lunes la adquisición total del hospital psiquiátrico ubicado en Cabo Rojo el cual se conocerá ahora como Hospital Oasis de Vida.

RELACIONADAS

En octubre, el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, había informado que no habría un cierre del Hospital de Cabo Rojo, luego que desde enero se informara que el Metro Pavía Health System dejara de operar la sala de emergencia de Cabo Rojo para dar paso a una nueva administración. Según se informó, el hospital cuenta con unas 40 camas y los nuevos dueños continuarán operando con los empleados del centro, los cuales totalizan alrededor de 50 personas.

Con esta transacción, detallaron en comunicado de prensa, continuará en operaciones el único hospital psiquiátrico en el área suroeste de Puerto Rico. Los nuevos dueños confirmaron que la institución se mantendrá abierta y operando sin interrupciones. Este hospital anteriormente estaba afiliado a la red de Metro Pavía Health System.

MM Psychiatric Service, administraban la sala de emergencia de la institución hace un año. Ahora, al adquirir la totalidad del hospital, la empresa asume el control completo de los servicios clínicos y administrativos.

Entre otros servicios, ofrecerán hospitalización psiquiátrica para adultos, sala de intervención en crisis abierta 24 horas y servicios de hospitalización parcial.

Las instalaciones continuarán ubicadas en su sede actual: calle Muñoz Rivera #108, Cabo Rojo.

Aunque la transacción se cerró por una cifra no divulgada, los portavoces de la empresa enfatizaron que el enfoque principal será garantizar que los pacientes del área suroeste tengan acceso inmediato y de calidad a servicios de salud mental, sin necesidad de trasladarse al área metropolitana.

La compraventa es la movida más reciente que consuma Metro Pavía Health System, conglomerado que encara retos financieros y que desde hace poco más de un año puso en marcha un plan para fortalecer su estado de situación.

En septiembre pasado, el conglomerado vendió el Hospital Metropolitano en San Germán y en enero de este año, dejó de prestar servicios en la Sala de Emergencias que operaba en Utuado.

Mientras, en diciembre de 2024, Metro Pavía consiguió autorización del Departamento de Salud para especializar su hospital ubicado en Hato Rey en una instalación de servicios mentales.

ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
