Onovexa inaugura planta en Humacao con inversión de $36.2 millones

Con una inversión total de $36.2 millones, este lunes, se oficializó la apertura de la manufacturera puertorriqueña Onovexa con la promesa de convertirse en la planta de distribución más grande de Puerto Rico, según Jorge “Tato” González Camp, fundador de la empresa.

La subsidiaria de Olein -fabricante de los lubricantes Brava y la familia de limpiadores Sacató, entre otros- espera salir al mercado este verano con pads de incontinencia, toallitas húmedas y soluciones absorbentes para el sector veterinario.

La apertura se suma a otras expansiones manufactureras anunciadas recientemente en la zona este, incluyendo operaciones en Humacao, Carolina y Fajardo, como parte de los esfuerzos para reactivar plantas industriales cerradas.

“Yo les garantizo, con la ayuda de papá Dios, ser la planta más grande de distribución que hay en Puerto Rico. Nosotros exportamos más de 500 furgones al año”, afirmó González Camp. “Yo quiero exportar 2,500 vagones que salgan de esta planta. Y ya estoy viendo para el lado, para atrás o qué planta por ahí está vacía. No es lo que el país nos da a nosotros, es lo que nosotros le podemos dar al país”, agregó.

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El complejo de 135,500 pies cuadrados, ubicado en una finca de casi 13 cuerdas en la PR-909 de Humacao, estuvo vacante desde el 2019, cuando Novartis cerró sus puertas.

Al momento, Onovexa cuenta con 15 empleados, de los cuales hay personas que trabajaron años en Novartis. La empresa está en proceso de contratación y esperan llegar a 50 empleados este año y sumar 203 empleos cuando la producción esté en toda su capacidad.

La empresa contempla la producción de hasta 20 millones de unidades de toallitas húmedas y 50 millones de productos absorbentes, se informó durante el evento inaugural.

La inversión total de Onovexa de $36.2 millones corresponde a $5.5 millones para la adquisición de la propiedad, $1.5 millones para mejoras a las instalaciones, $5.9 millones en la adquisición de maquinarias y $23.3 millones en equipos.

“Hoy estamos anunciando que una empresa puertorriqueña adquiere este predio para crear Onovexa, una empresa puertorriqueña para la introducción, manufactura y empaque de toallitas desechables, wet wipes y productos absorbentes”, dijo Jenniffer Gonzalez Colón, quien hizo el corte de cinta.

No obstante, el anuncio de esta nueva empresa industrial en La Ciudad Gris lo realizó la empresa hace casi un año en entrevista con El Nuevo Día, cuando los ejecutivos de Onovexa compartieron sus planes de expansión y diversificación.

Las instalaciones de Onovexa se compraron en junio de 2025 a la entidad 909 MB Humacao LLC, y aunque estuvo años en desuso, detallaron que fue entregada en buen estado y hasta con equipos operacionales.

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La propiedad incluye áreas de producción, oficinas, laboratorios, almacenamiento, despacho, tanques, puesto de control de seguridad con sistema electrónico de vigilancia, área de enfermería, cafetería, estacionamiento e infraestructura para agua y electricidad de emergencia.

La gobernadora precisó que los dueños de Onovexa proyectan un crecimiento de $39 millones en ingresos para el año fiscal 2026, con posibilidad de expandir sus mercados a Estados Unidos y América Latina para el 2029.

“Esta operación que hoy inauguramos va a crear 203 empleos directos en áreas de manufactura avanzada y operaciones técnicas especializadas. La nómina proyectada de esta nueva empresa asciende aproximadamente a $10.6 millones, fortaleciendo así la economía local de Humacao y de toda la región este de Puerto Rico”, dijo González Colón.

Recibe más de $9 millones en incentivos

Onovexa recibió incentivos ascendentes a más de $9 millones por parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) correspondiente a la adquisición de maquinarias y la creación de empleos, dijo el secretario de la agencia, Sebastián Negrón Reichard.

“Este modelo operativo (de Onovexa) va a apoyar a que las exportaciones de Puerto Rico sigan creciendo. El año pasado anunciamos $63,000 millones en exportaciones, que fue un incremento de casi 3% versus el 2024, que es muy importante para el crecimiento económico de Puerto Rico”, dijo Negrón Reichard.

No obstante, Onovexa no es la única manufacturera que se ha establecido o ha realizado expansiones en la zona.

En febrero de 2025, Stryker Puerto Rico inauguró una nueva planta de manufactura de dispositivos médicos, en Humacao, con una inversión total de aproximadamente $16.55 millones entre fondos públicos y privados.

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Asimismo, la farmacéutica irlandesa, Millicent Manufacturing eligió a Fajardo, Puerto Rico, como su nueva sede estratégica en América con una inversión de $45.5 millones y 73 empleos comprometidos. Mientras que Amgen anunció casi $1,000 millones de inversión en su planta en Juncos.

“Estamos poniendo a producir una planta cerrada desde el 2019. Poco a poco vamos abriendo plantas a través de Puerto Rico que han estado cerradas durante mucho tiempo”, subrayó Negrón Reichard dirigiéndose a la gobernadora.

Por otro lado, en el área norte, recientemente, PharmaEssentia formalizó una inversión de $46 millones para establecerse en Toa Baja, convirtiéndose en la primera biofarmacéutica con base en Taiwán en la isla.

Además, este verano visitarán dos empresas, una de Japón y otra de Corea del Sur, para auscultar posibilidades de inversión en Puerto Rico, según Invest Puerto Rico.

Puerto Rico recibió 504 nuevos negocios y obtuvo compromisos de $476 millones en inversión de capital durante el pasado año fiscal 2025, según el Informe Anual de Invest Puerto Rico (InvestPR).