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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Retiran mezcla de pancakes que estuvo disponible en Puerto Rico por riesgo de alergias

El producto fue distribuido por Ballester Hermanos

5 de junio de 2026 - 9:49 AM

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La oficina del jefe de medicina forense de la ciudad de Nueva York difundió los resultados de la necropsia de Caitlin Nelson, de 20 años de edad. (GFR Media/Archivo)
Según indicó la empresa en declaraciones escritas, la determinación de retirar el producto surge al descubrir que la etiqueta solo indicaba que “puede contener leche y soya”.
Diego Vega Martínez
Por Diego Vega Martínez
Internado de verano de GFR Mediadiego.vega@gfrmedia.com

La empresa distribuidora Ballester Hermanos anunció el retiro de un número limitado del producto Pearl Milling Company Original Pancake & Waffles de comercios en la isla luego de percatarse que la etiqueta no especifica que “contiene leche y soya”.

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Según indicó la empresa en declaraciones escritas, la determinación de retirar el producto surge al descubrir que la etiqueta solo indicaba que “puede contener leche y soya”.

El producto, que se presenta como una bolsa roja de 5.99 OZ (170g), se comenzó a distribuir en enero de 2026. Hasta la fecha no se han reportado incidentes de salud relacionados al mismo.

A continuación los lotes que fueron retirados:

pancakes
pancakes (Suministrada)

La compañía exhorta a los consumidores verificar sus despensas, identificar el producto y devolverlo al punto de venta donde fue adquirido.

La empresa advirtió que “individuos con alergia o sensibilidad grave a la leche o la soya corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal de consumir el producto retirado”.

Correcciones y Aclaraciones

El producto Original Syrup Pearl Milling Company no está incluido en el retiro voluntario informado.

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Puerto Rico
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Diego Vega Martínez realiza actualmente un internado de verano en GFR Media, donde trabajará entre junio y julio de 2026 redactando para la sección de Negocios de El Nuevo Día. ...
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