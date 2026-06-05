Retiran mezcla de pancakes que estuvo disponible en Puerto Rico por riesgo de alergias
El producto fue distribuido por Ballester Hermanos
5 de junio de 2026 - 9:49 AM
5 de junio de 2026 - 9:49 AM
La empresa distribuidora Ballester Hermanos anunció el retiro de un número limitado del producto Pearl Milling Company Original Pancake & Waffles de comercios en la isla luego de percatarse que la etiqueta no especifica que “contiene leche y soya”.
Según indicó la empresa en declaraciones escritas, la determinación de retirar el producto surge al descubrir que la etiqueta solo indicaba que “puede contener leche y soya”.
El producto, que se presenta como una bolsa roja de 5.99 OZ (170g), se comenzó a distribuir en enero de 2026. Hasta la fecha no se han reportado incidentes de salud relacionados al mismo.
A continuación los lotes que fueron retirados:
La compañía exhorta a los consumidores verificar sus despensas, identificar el producto y devolverlo al punto de venta donde fue adquirido.
La empresa advirtió que “individuos con alergia o sensibilidad grave a la leche o la soya corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave o potencialmente mortal de consumir el producto retirado”.
El producto Original Syrup Pearl Milling Company no está incluido en el retiro voluntario informado.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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