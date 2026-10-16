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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

prima:Los seis contratos de la controversia: repaso a las polémicas negociaciones que tienen bajo la lupa al gobierno de Jenniffer González

Los procesos, que involucran casi $6,000 millones en fondos públicos, han resultado en despidos y renuncias de jefes de gabinete, pesquisas legislativas e indagaciones de agencias de ley y orden estatales y federales

16 de octubre de 2026 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El Nuevo Día identificó al menos seis procesos de contratación en cinco agencias o dependencias del gobierno. En la foto, La Fortaleza. (Xavier Araújo)
Efraín Montalbán Ríos
Por Efraín Montalbán Ríos
Periodista de Negociosefrain.montalban@gfrmedia.com

Posibles conflictos de interés, alegadas irregularidades en el proceso de confección y negociación de contratos y presuntas presiones para favorecer a allegados políticos rodean al menos seis procesos de contratación que se han convertido en escándalos durante lo que va de la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.

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Efraín Montalbán Ríos
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Por los pasados cinco años, Efraín Montalbán Ríos ha ejercido como periodista y productor en distintos medios de comunicación locales. Es egresado de la Escuela de Comunicación –ahora facultad- de la...
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