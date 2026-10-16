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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.
Los seis contratos de la controversia: repaso a las polémicas negociaciones que tienen bajo la lupa al gobierno de Jenniffer González
Los procesos, que involucran casi $6,000 millones en fondos públicos, han resultado en despidos y renuncias de jefes de gabinete, pesquisas legislativas e indagaciones de agencias de ley y orden estatales y federales
16 de octubre de 2026 - 11:10 PM