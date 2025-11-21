Opinión
21 de noviembre de 2025
Empresas y Comercios
Suscriptores
Sizzler abre en Plaza Escorial y estrena nueva imagen

Este es el noveno restaurante de la franquicia en la isla y el primero a nivel global que exhibe el novedoso diseño

21 de noviembre de 2025 - 1:30 PM

El concepto es una creación de la firma internacional Livit Design, experta en diseño y en reposicionar la imagen de restaurantes alrededor del mundo. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Tras una inversion de $1 millón, la cadena Sizzler inauguró su restaurante de Plaza Escorial en Carolina, el cual estrena nueva imagen.

Este es el noveno local de la franquicia y el primero de la marca a nivel global que exhibe el nuevo diseño.

Lizmarie Medina, principal oficial de Mercadeo del Grupo Colón Gerena, empresa puertorriqueña tenedora de la franquicia de Sizzler, indicó, mediante comunicado de prensa, que el novedoso diseño tiene detalles modernos y busca brindar un ambiente acogedor para elevar la experiencia del cliente.

El concepto es una creación de la firma internacional Livit Design, experta en diseño y en reposicionar la imagen de restaurantes alrededor del mundo.

Todos los Sizzler en la isla abren de 11:00 a.m. a 9:00 p.m. (Suministrada)

“Quisimos crear una experiencia distinta, creando un concepto nuevo moderno, para que la visita sea una experiencia para todos los sentidos, en un lugar de comida exquisita y un ambiente acogedor y moderno”, dijo Medina. Agregó que el restaurante también cuenta con salón para actividades privadas, tanto corporativas como personales.

Sizzler, cadena que se distingue por su bufé, ofrece estaciones de comida criolla, oriental, mexicana, italiana, variedad de sopas hechas en casa, ensaladas y postres, todo ilimitado.

“El nuevo restaurante Sizzler brindará una experiencia a otro nivel, por la familiaridad con su comida inigualable y por un nuevo diseño acogedor, lleno de color, elegancia y detalles que reflejan nuestra cultura”, reiteró Medina.

Los restaurantes Sizzler están en Aguadilla, Bayamón, Dorado, Mayagüez, Ponce, San Juan y ahora Carolina. Todos los Sizzler abren de 11:00 a.m. a 9:00 p.m.

