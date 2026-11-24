Para muchos adultos mayores en Piñones, ver una receta médica enviada por email o entrar al portal de su plan médico se había convertido en una barrera diaria. T-Mobile Puerto Rico informó que hoy, martes, esa realidad empezó a cambiar, con la inauguración de un salón multiusos con tecnología en esta comunidad.

Se trata de Centro PAYE (Piñones Aprende y Emprende), un espacio transformado para que los participantes del programa Amor Mayor, los demás grupos que se reúnen en el centro y la comunidad tengan las herramientas necesarias para navegar el mundo digital con independencia.

La iniciativa forma parte de Conexión que Transforma, el programa comunitario de T-Mobile Puerto Rico enfocado en la equidad digital, las alianzas comunitarias y el compromiso de sus empleados con las comunidades de la isla, informó la empresa.

“En T-Mobile tenemos el compromiso de cerrar la brecha digital y seguir trabajando para que nadie se quede atrás. Que nuestros adultos mayores puedan ver sus recetas médicas, hacer una videollamada con sus nietos o manejar su plan médico por su cuenta es independencia y calidad de vida. Centro PAYE y este renovado salón multiusos es el mejor ejemplo de lo que logramos cuando escuchamos a la comunidad”, expresó mediante comunicado Lyanette Dávila, directora de Ventas y Mercadeo de T-Mobile Puerto Rico. “Por Puerto Rico no vamos a parar”.

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T-Mobile donó seis computadoras y una TV inteligente de 100 pulgadas, unidades de aire acondicionado y abanicos, pintura, escritorios, sillas y mobiliario para el salón, incluida una estación de café. Para el exterior, también donaron muebles, pintura para la cancha y un nuevo canasto de baloncesto.

Además, empleados de T-Mobile donaron más de 30 horas de labor.

“Estamos profundamente agradecidos y felices por esta aportación, que ha hecho posible la rehabilitación del salón de nuestro programa Amor Mayor. Hoy, nuestros adultos mayores cuentan con un espacio digno y acogedor donde pueden continuar aprendiendo, desarrollar sus habilidades tecnológicas, compartir experiencias y mantenerse activos en su comunidad”, comentó Tanisha Desirée Gaspar Clemente, directora ejecutiva de PAYE.

Si bien el salón servirá a los 25 adultos mayores del grupo Amor Mayor, el nuevo salón estará disponible para otras iniciativas de Centro PAYE, como su Programa de Desarrollo Social, que tiene 177 participantes.

Espacio para uso intergeneracional

El espacio servirá de base para talleres prácticos, como uso de email, acceso a portales de salud, videollamadas y seguridad en línea. A su vez, se contempla que jóvenes de la comunidad enseñarán a los adultos mayores a usar la tecnología, para fortalecer los lazos entre generaciones en Piñones.

Al ser multiusos, también acogerá reuniones y actividades.

La iniciativa en Loíza procedió luego del Proyecto Fuente de Esperanza en Barriada Morales de Caguas, donde T-Mobile, junto a Fundación Extra Bases, equipó un espacio con tecnología para los niños y jóvenes de la comunidad. Allí, se informó que el mayor acceso a computadoras se tradujo en un mejor desempeño escolar y en más interés de matrícula para el siguiente año.

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Ahora, la compañía lleva esa experiencia a una nueva audiencia, los adultos mayores.

También se informó que, tras participar en el proyecto de Barriada Morales, el comunicador Jay Fonseca se sumó a la iniciativa en Piñones, no sólo amplificándola en sus plataformas, sino también con un donativo personal al Centro PAYE.