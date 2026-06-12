“Tenemos suficientes abastos”: DACO afirma que no escasea el agua embotellada

El secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO), Hiram Torres Montalvo, insistió en que la crisis de agua en el área metropolitana no ha provocado una escasez del producto embotellado.

Torres Montalvo se encuentra visitando tiendas y supermercados luego de que anoche la agencia emitiera una orden congelando los precios de los productos relacionados a la escasez de agua, como son el agua embotellada, las cisternas, los materiales para reparar cisternas, y el hielo.

Según indicó a la prensa, durante las visitas de la mañana no encontró ninguna irregularidad en los comercios inspeccionados.

1 / 6 | DACO realiza operativo por supermercados luego de congelar precios del agua . Consumidores llegan hasta Plaza Loíza en busca de agua embotellada ante la falta de agua en varios municipios del área metropolitana. - Xavier Araújo 1 / 6 DACO realiza operativo por supermercados luego de congelar precios del agua Consumidores llegan hasta Plaza Loíza en busca de agua embotellada ante la falta de agua en varios municipios del área metropolitana. Xavier Araújo Compartir

Sí dijo que durante el día podría emitir una aclaración a la orden de congelación de precios, la cual prohíbe el acaparamiento de productos. Indicó que procurarían aclarar que los comercios que lo necesiten, sí podrán poner un límite a la venta de productos, si es necesario para garantizar los abastos.

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“Tenemos suficientes abastos. El problema es en el área metro y hemos estado en comunicación con MIDA (Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos) y las cadenas de supermercados han estado haciendo arreglos para traer agua de otros puntos de la isla. Es un llamado a la calma, porque hay abastos suficientes”, dijo el secretario.

“Puede ser que un producto se acabe, pero lo están reabasteciendo. Esto aplica al hielo, a las cisternas, al agua y es importante que los consumidores sepan que hay producto y que los servicios de transporte de agua están dando el servicio”,añadió.

Torres Montalvo hizo las expresiones al visitar el supermercado Plaza Loíza en San Juan. Allí, la góndola de agua tenía las botellas individuales disponibles, no así los galones de agua.

Ferdysac Márquez, dueño de los Supermercados Plaza Loíza, dijo, por su parte, que esperan reabastecer la góndola de agua próximamente y que no ha visto escasez del producto. Manifestó que los clientes de este supermercado llevan días batallando con la falta de agua, por lo cual es uno de los productos que más se está moviendo en este supermercado.

En el caso de este supermercado, temprano hoy no tenían disponible los galones de agua potable, pero estaban disponibles los paquetes de botellas de agua.

“Estamos recibiendo mercancía de manera normal. En Puerto Rico hay suficiente inventario. Nosotros estamos recibiendo órdenes normales. En los pasados días Isla Verde, Condado, Llorens, han tenido escasez de agua y han venido a comprar agua. No queremos que se cree una histeria colectiva porque hay abastos y vamos a tener suficiente”, sentenció.

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DACO emitió una orden que congela los precios de los siguientes artículos: agua potable y hielo, agua embotellada, cisternas de agua, equipos, piezas, servicios de modificación, reparación e instalación de cisternas de agua, envases, tanques y recipientes de almacenamiento, acarreo y distribución de agua, así como servicios de acarreo y distribución de agua.

La orden prohíbe además el “acaparamiento y prácticas abusivas”. Esto implica que está prohibido acaparar artículos de primera necesidad, limitar o restringir la venta de los mismos, realizar prácticas engañosas o especulativas y ocultar mercancía para provocar un aumento en precios.

“En vista de la emergencia ocasionada por las dificultades técnicas del sistema que afectarán las operaciones de las instalaciones de La Plata y el Superacueducto, y en aras de asegurar el acceso continuo de agua potable y proteger la salud, el bienestar y la seguridad de la población afectada, resulta indispensable adoptar medidas preventivas para evitar la especulación y garantizar la disponibilidad de artículos de primera necesidad”, reza la orden.

De acuerdo con el documento, la congelación de precios aplica a toda la isla y no exclusivamente a los municipios que se verán afectados por la falta de agua y que, en su mayoría, corresponden al área norte.

El secretario indicó que esto se hizo así para evitar entonces una variación de precios en otras partes de la isla que no están afectadas por las reparaciones del Superacueducto.