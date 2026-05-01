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10K del Puente Teodoro Moscoso: ¿cuáles son las vías alternas para llegar al aeropuerto?

Aerostar exhortó a los ciudadanos con planes de recoger o dejar viajeros salir con suficiente anticipación

1 de mayo de 2026 - 4:36 PM

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Varias vías de acceso al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín permanecerán cerradas entre el sábado y el domingo, durante el 10K del Puente Teodoro Moscoso. (Carlos Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

Múltiples vías de acceso al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, permanecerán cerradas entre este sábado y el domingo debido a la celebración del 10K del Puente Teodoro Moscoso, informó este viernes Aerostar Airport Holdings, empresa administradora del aeródromo, a través de una comunicación escrita.

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Los cierres se harán de manera escalonada desde el sábado, 2 de mayo, hasta la medianoche del domingo, 3 de mayo, y se espera que impacte el tránsito de entrada y salida en el aeropuerto.

“De acuerdo con la información provista por los organizadores del evento, los cierres comenzarán a partir de las 12:00 de la madrugada del 2 de mayo e incluirán importantes salidas que conectan con el aeropuerto”, indica la misiva.

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El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, exhortó a pasajeros, ciudadanos con planes de recoger o dejar viajeros, transportistas y empleados, a planificar con tiempo, utilizar las rutas alternas disponibles y salir con suficiente anticipación hacia el aeropuerto.

Entre los cierres programados se encuentran:

Desde las 12:00 a.m. del 2 de mayo:

Desde las 3:00 p.m.:

  • Salida 11B del expreso Piñero, en dirección desde el puente hacia el aeropuerto.

Desde las 4:00 p.m.:

  • Salida 8B de la marginal de la avenida Baldorioty de Castro, en dirección de San Juan hacia Carolina, hacia el aeropuerto.

Además, a partir de las 4:00 p.m. del sábado, no estará disponible la salida del aeropuerto en dirección a Carolina —área cercana a la entrada del puente Teodoro Moscoso. Los conductores deberán desviarse en dirección a San Juan y realizar el retorno en la zona de Isla Verde.

Como rutas alternas, se recomienda:

  • Para quienes transiten desde San Juan hacia el aeropuerto, continuar hasta el área de Los Ángeles o el restaurante Burger King, donde podrán hacer retorno y acceder por la marginal cercana al portón 6.

Hernández añadió que el equipo de Aerostar se mantiene en comunicación con las agencias pertinentes para monitorear la situación y continuar actualizando información a través de sus plataformas digitales.

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Breaking NewsTeodoro MoscosoAeropuerto Internacional Luis Muñoz MarínAerostar Airport HoldingsCarolina
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Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
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