10K del Puente Teodoro Moscoso: ¿cuáles son las vías alternas para llegar al aeropuerto?
Aerostar exhortó a los ciudadanos con planes de recoger o dejar viajeros salir con suficiente anticipación
1 de mayo de 2026 - 4:36 PM
1 de mayo de 2026 - 4:36 PM
Múltiples vías de acceso al aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín, en Carolina, permanecerán cerradas entre este sábado y el domingo debido a la celebración del 10K del Puente Teodoro Moscoso, informó este viernes Aerostar Airport Holdings, empresa administradora del aeródromo, a través de una comunicación escrita.
Los cierres se harán de manera escalonada desde el sábado, 2 de mayo, hasta la medianoche del domingo, 3 de mayo, y se espera que impacte el tránsito de entrada y salida en el aeropuerto.
“De acuerdo con la información provista por los organizadores del evento, los cierres comenzarán a partir de las 12:00 de la madrugada del 2 de mayo e incluirán importantes salidas que conectan con el aeropuerto”, indica la misiva.
El presidente de Aerostar, Jorge Hernández, exhortó a pasajeros, ciudadanos con planes de recoger o dejar viajeros, transportistas y empleados, a planificar con tiempo, utilizar las rutas alternas disponibles y salir con suficiente anticipación hacia el aeropuerto.
Desde las 12:00 a.m. del 2 de mayo:
Desde las 3:00 p.m.:
Desde las 4:00 p.m.:
Además, a partir de las 4:00 p.m. del sábado, no estará disponible la salida del aeropuerto en dirección a Carolina —área cercana a la entrada del puente Teodoro Moscoso. Los conductores deberán desviarse en dirección a San Juan y realizar el retorno en la zona de Isla Verde.
Hernández añadió que el equipo de Aerostar se mantiene en comunicación con las agencias pertinentes para monitorear la situación y continuar actualizando información a través de sus plataformas digitales.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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