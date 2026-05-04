Asistirán a empleados afectados por cierre de Spirit Airlines
El Departamento del Trabajo orientará sobre los beneficios disponibles para los trabajadores cesanteados
4 de mayo de 2026 - 1:03 PM
4 de mayo de 2026 - 1:03 PM
En busca de orientar sobre los beneficios disponibles, incluyendo el Seguro por Desempleo y los servicios de reinserción laboral, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) activó sus recursos para asistir a los empleados afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines.
La agencia informó que puso a disposición de los afectados su plataforma digital para la radicación de solicitudes del Seguro por Desempleo.
El DTRH precisó que los trabajadores pueden acceder a la página web trabajo.pr.gov y completar el proceso en la sección de “solicitud inicial de desempleo”. Posteriormente, deberán someter la documentación requerida a través del portal en la sección “Envío de Documentos”.
“La situación que enfrentan estos trabajadores y sus familias es compleja, y desde el Departamento estamos enfocados en brindarles apoyo inmediato y orientación clara para que puedan acceder a las ayudas disponibles”, expresó Vélez Casanova.
Además del trámite de desempleo, la agencia activó personal en sus oficinas alrededor de la isla para ofrecer orientación directa sobre programas de empleo y oportunidades disponibles en el mercado.
Las orientaciones incluyen servicios de asesoría para la búsqueda de empleo, registro en el Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (Perfil), entre otras iniciativas de reclutamiento.
Los ciudadanos que tengan consultas adicionales podrán comunicarse al centro de llamadas del Seguro por Desempleo, llamando al 787-754-7300, o visitar las oficinas del DTRH ubicadas en Arecibo, Caguas, Coamo, Fajardo, Mayagüez, Ponce y San Juan.
De momento, se desconoce cuántos empleados tenía Spirit en Puerto Rico. La aerolínea operaba nueve rutas desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.
La empresa, con sede en Miami, decidió cesar operaciones tras no alcanzar un acuerdo con el gobierno federal para acceder a un rescate por $500 millones.
Spirit se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal en agosto de 2025, a menos de un año de haber recurrido a la protección por primera vez.
La editora de Negocios Joanisabel González explica los temas económicos más importantes a nivel local e internacional.
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