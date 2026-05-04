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Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Asistirán a empleados afectados por cierre de Spirit Airlines

El Departamento del Trabajo orientará sobre los beneficios disponibles para los trabajadores cesanteados

4 de mayo de 2026 - 1:03 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Spirit Airlines cesó operaciones durante la madrugada del sábado pasado. De momento, se desconoce la cantidad de trabajadores que tenía la aerolínea en Puerto Rico. (Ramon "Tonito" Zayas)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

En busca de orientar sobre los beneficios disponibles, incluyendo el Seguro por Desempleo y los servicios de reinserción laboral, el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH) activó sus recursos para asistir a los empleados afectados por el cese de operaciones de Spirit Airlines.

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La agencia informó que puso a disposición de los afectados su plataforma digital para la radicación de solicitudes del Seguro por Desempleo.

La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. Entrada del aeropuerto Luis Muñoz Marín. Es probable que los viajeros de ocio y con un presupuesto ajustado sean los que más sientan la ausencia de Spirit, especialmente en lugares donde la aerolínea tiene una gran presencia, como Las Vegas y las ciudades de Fort Lauderdale y Orlando, en Florida.
1 / 13 | FOTOS: Desolada la terminal de Spirit en el Aeropuerto LMM. La aerolínea conocida por sus aviones de color amarillo brillante declaró el sábado 4 de mayo de 2026 que había cerrado. - Ramon "Tonito" Zayas

El DTRH precisó que los trabajadores pueden acceder a la página web trabajo.pr.gov y completar el proceso en la sección de “solicitud inicial de desempleo”. Posteriormente, deberán someter la documentación requerida a través del portal en la sección “Envío de Documentos”.

“La situación que enfrentan estos trabajadores y sus familias es compleja, y desde el Departamento estamos enfocados en brindarles apoyo inmediato y orientación clara para que puedan acceder a las ayudas disponibles”, expresó Vélez Casanova.

Además del trámite de desempleo, la agencia activó personal en sus oficinas alrededor de la isla para ofrecer orientación directa sobre programas de empleo y oportunidades disponibles en el mercado.

Las orientaciones incluyen servicios de asesoría para la búsqueda de empleo, registro en el Portal de Empleo y Reclutamiento para Facilitar la Integración Laboral (Perfil), entre otras iniciativas de reclutamiento.

Los ciudadanos que tengan consultas adicionales podrán comunicarse al centro de llamadas del Seguro por Desempleo, llamando al 787-754-7300, o visitar las oficinas del DTRH ubicadas en Arecibo, Caguas, Coamo, Fajardo, Mayagüez, Ponce y San Juan.

De momento, se desconoce cuántos empleados tenía Spirit en Puerto Rico. La aerolínea operaba nueve rutas desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (SJU), en Isla Verde.

La empresa, con sede en Miami, decidió cesar operaciones tras no alcanzar un acuerdo con el gobierno federal para acceder a un rescate por $500 millones.

Spirit se acogió al Capítulo 11 de la Ley de Quiebras federal en agosto de 2025, a menos de un año de haber recurrido a la protección por primera vez.

Tags
TurismoSpirit AirlinesQuiebrasDepartamento del Trabajo
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José Orlando Delgado Rivera
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José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
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