Cancelan 65 de vuelos en el aeropuerto Luis Muñoz Marín por la tormenta invernal en Estados Unidos

Decenas de vuelos fueron cancelados hoy, domingo, en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (AILMM) debido a los efectos de la tormenta invernal en Estados Unidos, informó esta mañana Aerostar Holdings, compañía que administra el AILMM.

Según los datos que suministró, las aerolíneas tuvieron que cancelar 67 vuelos de llegada y salida.

De ese total, 29 cancelaciones eran aviones que se suponía que llegaran a la isla, afectando a 2,617 pasajeros.

Mientras, cancelaron 36 vuelos que estaban programados para salir desde el aeropuerto ubicado en Isla Verde y otros dos habían sido atrasados, lo que impacta a 5,167 pasajeros.

Los vuelos afectados llegarían o se dirigían a algunas de las principales ciudades de Estados Unidos, como Nueva York, Boston, Filadelfia, Charlotte, Dallas y Washington D. C., entre otras.

Listado de vuelos que han sido cancelados en el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín por la tormenta invernal en Estados Unidos. (Suministrada)

De acuerdo con reportes de la agencia The Associated Press (AP), hasta ayer en la tarde se había cancelado más de 13,000 en todo Estados Unidos entre el sábado y el domingo, siendo la cantidad más grande desde la pandemia de COVID-19.

Agregó que intensas nevadas, aguanieve y lluvia helada amenazaron a casi 180 millones de personas —más de la mitad de la población de Estados Unidos— en un trayecto que se extiende desde las Montañas Rocosas del sur hasta Nueva Inglaterra, informó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado por la noche.

Además, reportó que se reportaron alrededor de 140,000 cortes de energía en el camino de la tormenta invernal el sábado, incluidos más de 58,000 en Luisiana y alrededor de 50,000 en Texas, según poweroutage.us.