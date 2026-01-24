“Son condiciones seriamente peligrosas”: zona de Washington D.C. se prepara para tormenta de nieve y hielo

Washington D.C. - La zona de la capital estadounidense está en estado de emergencia, ante una tormenta que mañana, domingo, puede dejar entre seis y 10 pulgadas de nieve y hielo.

“Son condiciones seriamente peligrosas”, advirtió la alcaldesa de Washington D.C., Muriel Bowser, ante el ciclón que comenzará a impactar su ciudad a partir de esta noche del sábado.

La lluvia helada es de particular preocupación, pues puede causar averías significativas en los sistemas de energía eléctrica, en medio de temperaturas muy bajas.

El Servicio Nacional de Meteorología pronosticó una “acumulación catastrófica de hielo desde las llanuras del sur hasta el Atlántico medio (y) sureste”.

Los estados vecinos de Virginia y Maryland están entre los cerca de dos decenas que han declarado estados de emergencia. La lista incluye a Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Alabama, Arkansas, Delaware, Georgia, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, North Carolina, Tenesí y Texas.

En alguna medida, la tormenta puede afectar a, al menos, 150 millones de personas. De ahora al jueves, unas 125 millones de personas pueden experimentar temperaturas bajo cero.

Hasta la mañana de este sábado, más de 9,000 vuelos habían sido cancelados en Estados Unidos, principalmente los programados para el domingo (unos 6,000).

En previsión de lo que puede ocurrir, el presidente Donald Trump firmó declaraciones federales de emergencia para estados como Virginia y Carolina del Sur.

En el caso de la zona de Washington D.C., se espera que el domingo haya nieve, aguanieve y lluvia helada, complicando la situación en las calles.

Los residentes de la zona de la capital estadounidense pueden enfrentarse al período más prolongado de temperaturas bajo el nivel de congelación desde 1989.

De ahora al domingo 1 de febrero, las temperaturas en esta área rondarán los 10 grados Fahrenheit en la noche y no superarán los 30 grados durante el día.

“No creo que ningún distrito escolar en la zona metropolitana (Washington D.C., Maryland y Virginia) pueda abrir esta próxima semana un solo día”, dijo el meteorólogo Chuck Bell, del canal local de NBC.

El Senado estadounidense, que tiene previsto volver a sesionar el lunes, aplazó sus votaciones hasta el martes, al reconocer que algunos senadores no podrán viajar a la capital debido al mal tiempo.

Las empresas de energía eléctrica han dicho que se preparan para enfrentarse a averías significativas, principalmente debido a la lluvia helada. En Texas, este sábado ya había decenas de miles de personas sin energía eléctrica.

En Washington D.C., Bowser pidió a Trump que movilice la Guardia Nacional de la ciudad para ayudar a los primeros respondedores durante la emergencia.

“Esta tormenta y el frío extremo serán peligrosos para quienes estén al aire libre. Tenemos espacio de refugio disponible para quienes lo necesiten”, indicó Bowser.

“Una tormenta de esta magnitud requiere una respuesta que proteja a toda nuestra gente. Requiere que todos los residentes del estado hagan su parte”, dijo el gobernador de Maryland, Wes Moore.

Al firmar la declaración de emergencia en su estado, la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, quien asumió el puesto justo hace una semana, exhortó a sus residentes a “mantenerse informados, evitar viajar cuando sea posible y tomar precauciones para protegerse a sí mismos y a sus familias mientras esta tormenta avanza”.

En Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul afirmó que “los neoyorquinos deben evitar viajar durante la nevada, especialmente por el peligro que supone quedarse varados en estas bajas temperaturas”. “Si deben viajar, asegúrense de reservar tiempo extra y llenen su auto con provisiones como mantas, agua y refrigerios”, agregó.