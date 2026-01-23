¿Por qué la lluvia helada amenaza a millones de personas con dejarles sin electricidad y sin calefacción?

Todas las mañanas de esta semana, Keith Avery, Director General de la Cooperativa Eléctrica de Newberry, entra en su despacho y pone The Weather Channel. A continuación, empieza a hacer llamadas, alineando a los equipos y el equipo para responder a los cortes si una tormenta de hielo pronosticada paraliza el poder a través de Carolina del Sur.

Avery ya se ha enfrentado antes a catástrofes. Casi todos sus 14,000 clientes se quedaron sin electricidad cuando los restos del huracán Helene arrasaron el país en 2024.

Pero la tormenta de hielo que se avecina le preocupa aún más, porque los árboles y cables eléctricos cubiertos de hielo pueden seguir cayendo mucho después de que haya pasado la tormenta.

“Odio las tormentas de hielo”, dijo Avery. “Son peores que los huracanes”.

Las autoridades de los dos tercios orientales de Estados Unidos han dado la voz de alarma ante la posibilidad de que la lluvia helada cause estragos en los sistemas eléctricos. En el sur, sobre todo, quedarse sin electricidad no significa sólo que se vaya la luz. Significa perder la calefacción.

En Alabama, Arkansas, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misisipi, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Virginia, la mayoría de los hogares se calientan con electricidad, según la Oficina del Censo de Estados Unidos.

Las tormentas de hielo, dijo Avery, son especialmente castigadoras por lo que ocurre después de que se retiran: Las cuadrillas se esfuerzan por llegar a las líneas dañadas en carreteras cubiertas de hielo; el tiempo frío y húmedo pasa factura a los trabajadores; y los problemas pueden persistir durante días mientras las ramas cargadas de hielo siguen partiéndose.

“Consigues que una línea eléctrica recupere su tensión y, justo cuando te vas, oyes un fuerte crujido y, pum, una rama de árbol se estrella contra lo que acabas de reparar”, explica Avery.

Lecciones de la tormenta invernal Uri

Texas vivió el peor de los escenarios en 2021, cuando las gélidas temperaturas de la tormenta invernal Uri paralizaron la red eléctrica del estado durante cinco días y provocaron 246 muertes relacionadas con la tormenta, según el Departamento de Servicios de Salud de Texas.

Pero los expertos afirman que los daños de Uri se debieron en gran medida a las deficiencias de las centrales eléctricas y los sistemas de gas natural, y no a la caída de las líneas eléctricas.

“La principal lección es que hay que exigir a las compañías eléctricas que estén preparadas para el frío”, afirma Georg Rute, Director General de Gridraven, una empresa de Texas que analiza los riesgos del sistema eléctrico para los operadores de la red.

Rute afirmó que las empresas de servicios públicos han aprendido la lección de Uri y, aunque no espera que se repita un colapso similar, advirtió de que sigue habiendo otros puntos vulnerables, como la caída de las líneas de transmisión en caso de frío extremo.

El gobernador Greg Abbott dio el jueves garantías a los tejanos sobre la red eléctrica del estado. El Consejo de Fiabilidad Eléctrica de Texas ha dicho que se espera que las condiciones de la red sean normales durante la tormenta de este fin de semana.

“La red ERCOT nunca ha sido tan fuerte, nunca ha estado tan preparada y es totalmente capaz de hacer frente a esta tormenta invernal”, ha declarado Abbott.

El gobernador añadió, no obstante, que los residentes podrían quedarse sin electricidad si el hielo pesa sobre las líneas eléctricas y los árboles caen sobre ellas. Pero, dijo, los proveedores de energía están preparados para arreglar cualquier corte, y ha habido un esfuerzo para limpiar los árboles y ramas cerca de las líneas eléctricas en los últimos años.

Los apagones afectan más a las comunidades vulnerables

Según Jennifer Laird, profesora de sociología del Lehman College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York que estudia la inseguridad energética, la tormenta invernal Uri también puso de manifiesto las disparidades en el modo en que los cortes afectaron a las comunidades. Los investigadores han descubierto que los residentes en zonas predominantemente hispanas sufrieron más cortes, mientras que los residentes negros tenían más probabilidades de sufrir cortes de un día o más.

Según Laird, los cortes dejan al descubierto puntos vulnerables que la gente no prevé, desde los equipos médicos que necesitan electricidad hasta las familias con bebés que dependen de la refrigeración para la leche materna. Los hogares más jóvenes y los de menor nivel educativo, en particular, tienen menos probabilidades de contar con planes de contingencia, dijo.

“Dependemos de la energía de muchas maneras de las que no nos damos cuenta hasta que se produce una crisis, y entonces esas vulnerabilidades quedan realmente al descubierto”, afirma Laird.

Incluso si la tormenta de este fin de semana no produce cortes significativos, la carga financiera para las familias podría prolongarse durante meses. Alrededor de 1 de cada 6 hogares estadounidenses ya se ha retrasado en el pago de sus facturas de energía, y con millones de personas que se espera que enciendan sus calefacciones durante la ola de frío, ese número podría aumentar, dijo Laird.

“Uno o dos meses después de la tormenta, de repente llega la factura”, dijo. “Podríamos ver un aumento de los avisos de desconexión y de las desconexiones”.

Los servicios públicos se preparan para lo peor

Las compañías eléctricas del sureste también han advertido a sus clientes que se preparen para posibles cortes. Duke Energy, que presta servicio a más de 4.6 millones de clientes en Carolina del Norte y del Sur, instó a los residentes a prepararse para varios días sin electricidad. La empresa dijo que más de 18,000 trabajadores estarían listos para responder una vez que las condiciones sean seguras.

La Tennessee Valley Authority, que presta servicio a más de 10 millones de personas en siete estados, ha invertido cientos de millones de dólares en climatización desde la tormenta invernal de 2022 y cuenta con sistemas de redundancia para redirigir la electricidad en caso de avería.