Alerta por tormenta invernal “potencialmente catastrófica” en el sur de Estados Unidos

Atlanta - Millones de estadounidenses de Nuevo México a las Carolinas se preparan para una tormenta de hielo potencialmente catastrófica que podría aplastar árboles y líneas eléctricas y cortar la energía durante días, mientras que muchos estados del norte hasta Nueva Inglaterra podría ver suficiente nieve para hacer casi imposible viajar, dicen los meteorólogos.

Se estima que 100 millones de personas estaban bajo algún tipo de vigilancia, advertencia o aviso meteorológico invernal el miércoles antes de la tormenta, dijo el Servicio Meteorológico Nacional.

La tormenta, que se espera que comience el viernes y continúe durante el fin de semana, también traerá fuertes nevadas y todo tipo de precipitaciones invernales, como lluvia helada y aguanieve. Un río atmosférico de humedad podría estar en su lugar por el fin de semana, tirando de precipitación a través de Texas y otros estados a lo largo de la costa del Golfo y continuando a través de Georgia y las Carolinas, dijeron los meteorólogos.

He aquí un vistazo a la tormenta que se avecina y a cómo la gente se está preparando para ella, según las cifras:

0

El número de máquinas quitanieves de la ciudad de Jackson, Mississippi, donde es posible que se produzca una mezcla de hielo y aguanieve este fin de semana. La ciudad utiliza otra maquinaria pesada como minicargadoras y pequeñas excavadoras para despejar las carreteras, dijo James Caldwell, subdirector de obras públicas. Jackson también dispone de tres camiones que transportan sal y arena para esparcir por las carreteras antes de que se produzcan heladas.

0.5

La cantidad de hielo - media pulgada, o 1.27 centímetros - que puede conducir a una tormenta de hielo paralizante, derribando árboles y líneas eléctricas para crear cortes de energía generalizados y duraderos. Las últimas previsiones del Servicio Meteorológico Nacional advierten de la posibilidad de media pulgada de hielo o más en muchas zonas, incluidas partes de Arkansas, Luisiana, Alabama y Tennessee.

1

El número de quitanieves de Nashville que llevan el nombre de la leyenda de la música country y nativa de Tennessee Dolly Parton (Dolly Plowton). Otro quitanieves del este de Tennessee recibió el nombre de Snowlene, en honor a su clásica canción “Jolene”, como parte de un concurso de nombres celebrado en 2022.

3

El número de capas necesarias para mantener el calor en condiciones de frío extremo. Mark Vancleave, videoperiodista de AP en Minnesota, explica en este vídeo las ventajas de las tres: una capa base, una capa intermedia y una capa exterior.

4

El número de aeropuertos principales de Estados Unidos en la trayectoria de la tormenta del sur este fin de semana, cuando el hielo, el aguanieve y la nieve podrían retrasar a los pasajeros y la carga: Dallas-Fort Worth; Atlanta; Memphis, Tennessee, y Charlotte, Carolina del Norte. Otros aeropuertos importantes de la costa este podrían sufrir retrasos más adelante, a medida que la tormenta avance hacia el este.

12

El número de pulgadas de nieve que podría caer en partes de Oklahoma.

“Hay que ser muy consciente de las condiciones meteorológicas y muy inteligente con lo que se hace”, afirma Charles Daniel, que conduce un semirremolque por el oeste de Oklahoma.

“Un error puede matar literalmente a alguien, así que hay que usar la cabeza”, añadió.

15

Número de camiones quitanieves y quitanieves de la División de Obras Públicas de Memphis, Tennessee. La ciudad también tiene seis camiones que esparcen salmuera, una mezcla diseñada para derretir las precipitaciones invernales. En todo el estado, el Departamento de Transporte de Tennessee tiene 851 camiones de sal y 634 de salmuera, y la mayoría de los camiones de sal funcionan también como arados.

19

Partes de al menos 19 estados en la trayectoria de la tormenta estaban bajo vigilancia de tormenta invernal a última hora del miércoles, y se esperan más alertas y avisos a medida que el sistema se acerque. Se trata de Texas, Nuevo México, Oklahoma, Kansas, Misuri, Arkansas, Luisiana, Misisipi, Alabama, Georgia, Tennessee, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Kentucky, Indiana, Illinois, Ohio, Virginia y Virginia Occidental. Se calcula que 55 millones de personas están incluidas en estas alertas de tormenta invernal, según el servicio meteorológico.

32

El grado en Fahrenheit en que se congela el agua, equivalente a 0 Celsius. Se trata de un número mágico cuando se trata del tiempo invernal, explica Eric Guillot, científico del Servicio Meteorológico Nacional. Si la temperatura es ligeramente superior a 32, será mayoritariamente líquida. Pero cuanto más frío haga por debajo de la marca, más eficazmente se congelará la precipitación.

45

Número de camiones quitanieves listos en Nashville, Tennessee, según el Departamento de Transporte e Infraestructuras Multimodales de Nashville.

50 bajo cero

El valor de la sensación térmica -el frío que siente una persona cuando se tienen en cuenta los vientos- que se espera en algunas partes de las Llanuras del Norte, según las previsiones del servicio meteorológico. Equivale a menos 45.6 grados Celsius y se prevé para algunas zonas del norte de Minnesota y Dakota del Norte.

“Cuando la previsión meteorológica dice: ‘parece que va a dar 34 negativo’, es cuestión de cubrirse la piel y estar preparado para ello”, afirma Nils Anderson, propietario de Duluth Gear Exchange, una tienda de equipamiento para actividades al aire libre de Duluth (Minnesota).

330

El número de quitanieves de la ciudad de Chicago, donde las nevadas anuales alcanzan una media de 0.94 a 0.99 metros (37 a 39 pulgadas). La ciudad también cuenta con 40 vehículos 4x4 y unos 12 camiones dispensadores de zumo de remolacha, según Cole Stallard, comisionado de Calles y Saneamiento de Chicago. Los azúcares naturales del zumo de remolacha reducen el punto de congelación del agua, lo que permite que las mezclas de sal funcionen a temperaturas mucho más bajas y evita que se vuelva a congelar, al tiempo que ayuda a que la sal se adhiera a la calzada durante más tiempo.

600

El número de kilómetros añadidos el año pasado a las rutas de los quitanieves en Nashville, Tennessee. Alex Apple, portavoz del alcalde de Nashville, Freddie O’Connell, explicó que esto se hizo “para adentrarnos más en nuestros barrios, en carreteras que nunca habían sido barridas”.

1,000 y más

Texas tiene este número de piezas de equipo de clima invernal, incluyendo quitanieves, motoniveladoras y camiones cisterna de salmuera, dijo el portavoz del Departamento de Transporte de Texas, Adam Hammons. Dijo que la agencia también trabaja con socios estatales y contratistas para obtener más equipos cuando sea necesario. En el área de Dallas, “en este momento nuestro principal objetivo es el tratamiento de nuestras carreteras antes de la tormenta”, dijo el miércoles el portavoz de la agencia Tony Hartzel.

