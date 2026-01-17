Tormenta invernal que azota al Medio Oeste podría llevar nieve a Florida

Houston- Una ráfaga de clima invernal iba a traer nevadas y temperaturas bajo cero en el Medio Oeste y la Costa Este el sábado, así como temperaturas cercanas al punto de congelación en partes del Sur, incluyendo la normalmente cálida Florida.

En el noreste de Ohio, una borrasca de nieve - ráfagas repentinas de fuertes nevadas y vientos racheados - estaba creando condiciones de tormenta blanca, según el Servicio Meteorológico Nacional. Las condiciones de la borrasca de nieve se movían en el área metropolitana de Cleveland el sábado y se espera que continúe hacia el este en Pennsylvania y partes del este de Nueva York.

“Espere visibilidades de menos de un cuarto de milla y una rápida acumulación de nieve en las carreteras. Viajar será difícil y posiblemente peligroso en la nieve pesada”, según el Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

La nieve acumulada y el viento dificultan el tránsito el miércoles 14 de enero de 2026 en el centro de Benton Harbor, Michigan, mientras una tormenta invernal avanza por el suroeste de Michigan. (Don Campbell/The Herald-Palladium vía AP) (Don Campbell)

Según el SNM, se prevén temperaturas por debajo de la media en el centro y este de Estados Unidos desde este fin de semana hasta principios de la semana que viene.

“Se pronostica que las próximas noches serán muy frías para gran parte del centro y este de Estados Unidos”, dijo el sábado el Centro de Predicción Meteorológica, parte del Servicio Meteorológico Nacional. “Se pronostican heladas por debajo de cero desde las Llanuras hasta el Medio Oeste y el Noreste, con las heladas más frías esperadas en el Alto Medio Oeste el domingo por la noche”.

Se esperaba que las nevadas cubrieran Connecticut, Massachusetts y Rhode Island hasta el domingo por la noche, y que algunas zonas recibieran hasta 10 centímetros de nieve.

El frío no se iba a limitar al norte de Estados Unidos, ya que se esperaba que Oklahoma, Tennessee, Georgia y Florida tuvieran temperaturas cercanas al punto de congelación al menos hasta el fin de semana.

En Tallahassee, Florida, los residentes podrían ver algunas nevadas el domingo por la mañana, según el Servicio Meteorológico Nacional. Pero si hay nieve, no va a durar mucho tiempo.

“Así que aquí en Tallahassee, la probabilidad de cualquier acumulación de nieve no es cero, pero es muy baja. Es decir, el suelo estará demasiado caliente para que algo se pegue y se acumule”, dijo Kristian Oliver, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Tallahassee.

Un hombre camina entre la nieve acumulada el miércoles 14 de enero de 2026, cerca de la entrada del Parque del Condado de Silver Beach en St. Joseph, Michigan, mientras una tormenta invernal avanza por el suroeste de Michigan. (Don Campbell/The Herald-Palladium vía AP) (Don Campbell)

Si el domingo cae nieve en la zona de Tallahassee, sería la segunda vez en otros tantos años que Florida experimenta este tipo de clima invernal.

En enero de 2025, cayeron hasta 10 pulgadas de nieve en partes del Panhandle de Florida. Según el Servicio Meteorológico Nacional, esta nevada formó parte de una tormenta de nieve sin precedentes que afectó al Sur profundo a finales de enero de 2025. Zonas que normalmente no ven nevar, como Houston, Nueva Orleans y partes de Florida, se vieron afectadas por la tormenta invernal del año pasado.

“Por término medio, tenemos un acontecimiento como éste cada pocos años. Pero tener dos seguidos es bastante anómalo para la zona”, dijo Oliver.

Hasta 3 pulgadas de nieve se espera que caiga el domingo por la mañana en algunas partes del centro de Georgia, zonas situadas al sur de Atlanta. La nevada más pesada se espera que tenga lugar entre las 6 a.m. y 11 a.m. el domingo.