Más nieve, lluvia y frío para los viajeros después de Acción de Gracias

Mucha nieve, lluvia y frío esperan a los viajeros durante el resto del fin de semana festivo de Acción de Gracias, con avisos de tormenta invernal publicados el viernes en todo el norte del país y más nieve cayendo sobre la región de los Grandes Lagos.

Los avisos y advertencias de tormenta se extendían desde Montana hasta Nueva York, según el Servicio Meteorológico Nacional. Se espera que la nieve comience el viernes y dure hasta bien entrado el fin de semana en algunas zonas, siendo Iowa e Illinois las más afectadas. Se esperan entre 15 centímetros y 30 centímetros de nieve en gran parte del centro-oeste de Illinois desde el viernes por la noche hasta el sábado por la noche.

Hasta ahora, las condiciones previstas no cumplen los criterios de alerta de ventisca, dijeron los meteorólogos - vientos de al menos 35 mph (56 kph), visibilidades de menos de un cuarto de milla (400 metros) y duración de más de tres horas.

PUBLICIDAD

Una tormenta que ya ha traído nieve a partes de los estados del norte de las Llanuras y la región de los Grandes Lagos continuó el viernes. Se esperan nevadas de al menos 30 centímetros para el final de la tormenta, en particular a sotavento del lago Superior a través del norte de la Península Inferior de Michigan y a sotavento de los lagos Erie y Ontario, dijo el servicio meteorológico. Algunas zonas del centro del estado de Nueva York podrían ver 30 centímetros de nieve.

Las borrascas de nieve viernes traer ráfagas rápidas de nieve pesada y peligrosa, las condiciones de nieve blanca para la conducción eran posibles en el interior del noreste, dijo el servicio meteorológico.

En el noroeste del Pacífico y las Rocosas, se esperaba una combinación de nieve y lluvia el viernes. Para el sábado, la nieve disminuirá en las Rocosas y el norte de las Llanuras, pero continuará en el Medio Oeste.

Hacia el sur, se prevén tormentas, algunas de ellas fuertes, con posibles inundaciones repentinas el sábado en la costa occidental del Golfo.

Las temperaturas se situaron muy por debajo de la media en el este y el centro del país, con máximas previstas para el viernes de entre 20 y 30 grados F en el Medio Oeste, de entre 30 y 40 en Nueva Inglaterra y el Atlántico Medio, y de entre 40 y 50 en el Sureste.