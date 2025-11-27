Artistas boricuas dan gracias en el Día de Acción de Gracias

El Día de Acción de Gracias es una de esas fechas mágicas donde muchos se reúnen con familiares y amigos para compartir y, sobre todo, dar gracias por todas las bendiciones recibidas.

Como verás a continuación, en el caso de los muchos artistas boricuas, aprovecharon el día para felicitar a sus seguidores en las redes sociales y agradecer todo el apoyo recibido durante el año. Estos son algunos de ellos:

Ednita Nazario

Por ejemplo, la ponceña Ednita Nazario aprovechó las redes sociales para mostrar su agradecimiento a un sinnúmero de personas y de situaciones que han ocurrido en su vida en los pasados meses. “Doy gracias a Dios por la vida, por las opciones y lecciones, por el amor de mis padres, el amor de mi hija, mis hermanos y por los buenos amigos. Doy gracias por la música, y con ella poder alegrar y servir a tantas y tantos que me han brindado el privilegio de ser parte de sus vidas con mis canciones”, escribió la cantante, quien hace unos días ofreció dos conciertos con lleno total en su pueblo natal de Ponce. “Doy gracias por mis compañeros y cómplices que caminan junto a mí con pasión, entrega y lealtad. Doy gracias infinitas a Dio por ustedes, mi inspiración y motivo. Bendiciones y amor del bueno. Feliz Día de Acción de Gracias”.

Jailene Cintrón

De la misma forma, la actriz, presentadora y locutora puertorriqueña, Jailene Cintrón, quiso mostrar su agradecimiento a todos sus seguidores, a través de un vídeo, donde les dirigió un cálido mensaje, si no también con un párrafo escrito. “Hoy solo quiero darte gracias… Por cada mensaje, cada abrazo, cada vez que te has conectado a ‘Mujer Pa’ Ti’ con el corazón abierto", destacó la artista. “Gracias por caminar conmigo, por creer en este espacio, por ser parte de esta gran familia. Que este Día de Acción de Gracias te recuerde lo valiosa que eres, y lo mucho que Dios ha puesto en ti. Desde mi corazón, te abrazo con gratitud”.

Víctor Manuelle

En el caso del “Salsero de la Juventud”, Víctor Manuelle, no solo aprovechó para dar gracias a Dios, sino que le recordó a sus seguidores el lanzamiento de su nuevo tema “La parranda es mía”. “En este Día de Acción de Gracias, quise sacar este momento del día para decirte GRACIAS. Gracias por apoyar mi carrera todos estos años, por abrirme las puertas de tu casa y dejar que mi música sea parte de tus fiestas, de tus recuerdos y de tu familia. Nada de esto tendría sentido sin ustedes”, destacó el sonero isabelino. “Gracias también por la súper acogida a mi nuevo disco ‘La parranda es mía’; me emociona muchísimo saber que está sonando en tantas reuniones y parrandas familiares estas Navidades”.

Don Omar

El veterano intérprete de música urbana, Don Omar, fue otro de los que quiso mostrar su agradecimiento con varias palabras, sobre todo a aquellos que lo han apoyado durante todo este año. “Gracias por caminar conmigo otro año con la misma energía de siempre. Por su euforia en cada ‘show’ y por el apoyo...”, escribió el intérprete de “Danza Kuduro”. “A todos los que celebran hoy: Happy Thanksgiving! Siempre agradecido de ustedes”. El mensaje estuvo acompañado por un vídeo donde también dio gracias a su público.

Norwill Fragoso

La actriz Norwill Fragoso expresó un profundo agradecimiento a Dios por las bendiciones recibidas, las pruebas superadas y los dones que puede poner al servicio de otros. En su mensaje, reconoció el valor de su familia, su esposo, sus amigos, estudiantes, maestros, colegas y del público que le brinda cariño, así como el privilegio de haber nacido y vivido en Puerto Rico.