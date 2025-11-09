Opinión
9 de noviembre de 2025
86°nubes dispersas
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Nieve y temperaturas bajo cero: poderoso frente frío se acerca al este de Estados Unidos

Las autoridades esperan que también afecte a regiones de Canadá y México

9 de noviembre de 2025 - 3:05 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La primera gran incursión de aire ártico de la temporada, se dirige hacia el sur, prometiendo un desplome de las temperaturas (The Associated Press)
Por El Tiempo / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Noviembre se prepara para mostrar su cara más gélida en la costa este de Norteamérica.

Un poderoso frente frío, descrito por los meteorólogos como la primera gran incursión de aire ártico de la temporada, se dirige hacia el sur, prometiendo un desplome de las temperaturas en una vasta región que abarca desde Canadá y Estados Unidos hasta el norte de México.

Se espera que el sistema comience a impactar a principios de la semana que arranca mañana, trayendo consigo temperaturas que podrían situarse docenas de grados por debajo de lo habitual para esta época del año.

Según el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (SNM), ciudades como Nueva York, Washington D.C. y Boston experimentarán un cambio drástico, con sensaciones térmicas que podrían caer cerca o por debajo del punto de congelación.

Una importante tormenta invernal que azotó Texas y cubrió la costa norte del Golfo de México, con nevadas récord, se desplazó hacia el este el miércoles, dejando fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en partes de la franja nororiental de Florida, Georgia y el este de las Carolinas.Entre las áreas bajo alerta meteorológica había grandes ciudades como Jacksonville, Florida, que se esperaba recibiera nieve, aguanieve y acumulación de hielo hasta el miércoles.Algunas personas aprovecharon la oportunidad para gozar de un día de nieve en Pensacola, Florida.
1 / 14 | Bajo nieve el norte de Florida tras tormenta invernal. Una importante tormenta invernal que azotó Texas y cubrió la costa norte del Golfo de México, con nevadas récord, se desplazó hacia el este el miércoles, dejando fuertes nevadas, aguanieve y lluvia helada en partes de la franja nororiental de Florida, Georgia y el este de las Carolinas. - The Associated Press

¿Por qué este frío tan intenso?

El origen de este evento es una masa de aire ártico proveniente de Canadá. Los expertos explican que el fenómeno se debe a una ondulación en la corriente en chorro (jet stream).

La corriente en chorro es una banda de vientos rápidos en la alta atmósfera que actúa como una barrera, manteniendo generalmente el aire polar extremo confinado en el Ártico.

Sin embargo, cuando esta corriente se debilita o se curva hacia el sur, permite que “lóbulos” de aire gélido, asociados al vórtice polar, se escapen y desciendan a latitudes más bajas.

Nieve y temperaturas bajo cero

La severidad del frente será notable, especialmente en el norte de Estados Unidos. En áreas cercanas a la frontera con Canadá, se pronostica que las temperaturas caigan a un solo dígito Fahrenheit, e incluso podrían alcanzar valores bajo cero.

Además del frío intenso, este sistema trae consigo la posibilidad de las primeras nevadas significativas de la temporada para la región de los Grandes Lagos y partes de Nueva Inglaterra, a medida que el aire gélido interactúe con la humedad de los lagos.

El alcance del frente es inusualmente amplio. Se espera que la masa de aire frío continúe su trayectoria hacia el sur, afectando también al norte de México.

Aunque el impacto será menos severo que en Estados Unidos, estados como Chihuahua y Coahuila registrarán un notable descenso en sus termómetros durante la próxima semana.

MéxicoEstados UnidosCanadá
ACERCA DEL AUTOR
El Tiempo / GDA
La primera edición del periódico EL TIEMPO circuló el 30 de enero de 1911. Nuestra misión es entregar a las audiencias productos y contenidos confiables, relevantes y oportunos, comprometidos con la...
