Discover Puerto Rico habilita una página para turistas sobre la crisis del agua

Ante el inicio del racionamiento programado de agua en siete municipios a partir de este viernes, Discover Puerto Rico, la organización de mercadeo del destino (DMO, por sus siglas en inglés), aseguró que el sector turístico de Puerto Rico cuenta con protocolos y medidas de contingencia para minimizar el impacto de posibles interrupciones del servicio sobre la experiencia de los visitantes.

La agencia informó que continúa monitoreando de cerca la situación de sequía y mantiene comunicación constante con la industria turística para compartir información oficial, actualizada y precisa.

Formalmente, el racionamiento comenzará a las 6:00 a.m. del viernes, 7 de agosto en sectores de Carolina, Canóvanas, Trujillo Alto, San Juan, Loíza, Gurabo y Juncos, donde las interrupciones del servicio podrían extenderse hasta 48 horas, según informó la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

Sin embargo, desde el pasado fin de semana y este miércoles, miles de abonados en los pueblos señalados no han tenido servicio.

Discover Puerto Rico explicó que su responsabilidad es promover el destino y mantener informados a los visitantes y a los socios del sector turístico sobre aquellas situaciones que puedan afectar la experiencia de viaje.

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No obstante, aclaró que la administración de la infraestructura turística y de los servicios esenciales, incluido el sistema de distribución de agua, corresponde al Gobierno de Puerto Rico y a las agencias competentes, entre ellas la AAA y la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR).

El DMO aseguró que la industria turística de Puerto Rico cuenta con protocolos y medidas de contingencia desarrollados para atender este tipo de situaciones y minimizar cualquier interrupción en la experiencia de los visitantes.

Añadió que hoteles, alquileres a corto plazo y otros proveedores de hospedaje pueden contar con sistemas de respaldo, protocolos de continuidad operacional y procedimientos de apoyo a huéspedes.

Sin embargo, destacó que las condiciones y medidas pueden variar según la ubicación y cada propiedad.

Por ello, exhortó a los viajeros con visitas próximas a Puerto Rico a comunicarse directamente con su hotel, alojamiento, organizador de eventos u operador turístico para conocer las medidas específicas aplicables a su estadía.

Asimismo, invitó a los visitantes a hacer un uso responsable del agua durante su permanencia en la isla como una forma de apoyar a las comunidades afectadas por la sequía.

“Nuestro compromiso es mantener una comunicación transparente y basada en información oficial para que quienes visitan Puerto Rico puedan planificar con confianza. Seguiremos colaborando estrechamente con nuestros socios de la industria y compartiendo actualizaciones oportunas, mientras el destino continúa preparado para recibir a sus visitantes con la calidad de experiencia que nos caracteriza”, expresó el principal oficial ejecutivo (CEO, en inglés) de Discover Puerto Rico, Jorge L. Pérez.

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Como parte de sus esfuerzos de comunicación, la organización informó que habilitó una página con información actualizada sobre la situación para los viajeros y una guía para la industria turística con recomendaciones para activar protocolos y atender consultas de visitantes.

Además, indicó que la CTPR y la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico (PRHTA, en inglés) cuentan con protocolos para apoyar al sector y ayudar a garantizar el acceso al suministro de agua necesario para mantener las operaciones.

Hasta la fecha, Discover Puerto Rico aseguró que no ha recibido cancelaciones de grupos ni convenciones relacionadas con la sequía o con el racionamiento programado del servicio de agua.