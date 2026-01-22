Opinión
Suscriptores
Negocios Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El hotel Las Cascadas de Aguadilla se convertirá en un AC de Marriott

La propiedad que costó $21.5 millones nunca ha operado como una hospedería

22 de enero de 2026 - 10:45 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El hotel Las Cascadas, en Aguadilla, colinda con el parque acuático que lleva el mismo nombre. (Jorge A Ramirez Portela)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - El hotel Las Cascadas en Aguadilla, propiedad que no ha abierto las puertas desde su construcción, se convertirá en una hospedería AC de la cadena hotelera Marriott a finales de 2027.

RELACIONADAS

Así lo reveló este jueves el alcalde de Aguadilla, Julio Roldán, junto a Patricia George, directora de McConell Valdés Consulting, la empresa matriz de Aguadilla Hotel Partners LLC (AHP), entidad a la que, en 2023, el ayuntamiento aguadillano le confirió la propiedad mediante un acuerdo de arrendamiento a corto plazo por un término 50 años.

La remodelación de la propiedad, que entre otras cosas requerirá cumplir con los estándares de Marriott, incluye la construcción de 33 habitaciones adicionales, para un total de 105. Las obras representan una inversión de $35 millones.

La inversión, según George, provendrá de capital privado y financiamiento. McConell Valdés Consulting, asociada al prestigioso bufete de abogados McConell Valdés, es socio de Prisa Group en propiedades como el Distrito T-Mobile y el hotel Hyatt Place, en Manatí.

“El hotel se construyó hace 10 años, la estructura está en buenas condiciones. Hay que actualizar temas de códigos de construcción y adaptarlo a una marca de calidad”, describió George.

La propiedad será operada directamente con Marriott, marca que ya tiene presencia en Aguadilla con el hotel Courtyard.

Durante la fase de construcción, se espera que se generen 54 empleos directos y 213 empleos indirectos e inducidos.

Cuando la propiedad esté en operaciones, tendrá alrededor de 131 empleados directos, anticipó George.

El ejecutivo municipal aguadillano celebró que la propiedad, desarrollada por el exalcalde Carlos Méndez, deje de ser un “elefante blanco”.

El hotel costó $21.7 millones, pero la tasación más reciente de la propiedad le otorgó un valor de $7 millones.

El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. Es el mayor despliegue que haya realizado la isla en el evento.“Estamos viendo a Puerto Rico, porque la experiencia es más que playas o El Yunque. El haber venido el año pasado nos permitió hacer los ajustes necesarios para que la experiencia también sea inmersiva”, destacó la gobernadora, al llegar al espacio.
1 / 16 | Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. - Suministrada

“Cuando llegamos allá en el 2021 nos encontramos con el sueño de los aguadillanos que se nos vendió de que algún día iba a ser un hotel y estuvo cerrado todo este tiempo. Hemos logrado, gracias al Señor, alquilarlo. Pero alquilarlo es un beneficio para los aguadillanos que es bien importante porque todavía el municipio de Aguadilla es dueño de la propiedad”, reclamó Roldán.

Mientras, George destacó que la localización de Aguadilla y la conectividad aérea que provee el aeropuerto Rafael Hernández (BQN), donde operan las aerolíneas United, JetBlue y Frontier Airlines, además de otras compañías de carga aérea, permitirán que el hotel tenga un buen rendimiento.

La ejecutiva, incluso, anticipó que la firma que dirige ya está identificando otras oportunidades de inversión en el municipio.

Aguadilla participa en Fitur con un exhibidor propio y varias activaciones para medios de comunicación y empresarios en la capital española.

La inversión en la feria, según Roldán, supera los $225,000.

Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

TurismoAguadillaHoteles en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
