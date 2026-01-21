La Placita de Santurce llega a Madrid

La Placita de Santurce se trasladó a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de la mano del Municipio de San Juan.

Una réplica de la fachada principal del popular mercado santurcino es el principal atractivo del ayuntamiento en el evento.

“Hoy día se compite en el mercado global por el turismo y para poder destacarse y dar un paso al frente tenemos siempre que enfatizar en lo que es la experiencia”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, durante la apertura del exhibidor.

Este es el tercer año en el que el Municipio de San Juan participa de Fitur.

El año pasado, el ayuntamiento se concentró en lanzar una nueva campaña y destacar la ciudad amurallada.

Durante su mensaje en Fitur, Romero también destacó que la pasada edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián generó $108 millones en actividad económica y un impacto fiscal que superó los $70 millones.

“De una fiesta que comenzó en una calle, en una de 13 calles, en un campo histórico donde viven 7 mil personas, se ha convertido en un festival en el evento cultural del Caribe”, dijo.

El alcalde estuvo acompañado de la gobernadora Jenniffer González, quien destacó la labor del Municipio de San Juan.

Además de la gobernadora, acudió la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, y un nutrido grupo de miembros de la Asamblea Legislativa, entre ellos el representante Víctor Parés.

De igual forma, participó el reguetonero Jowell, del dueto Jowell y Randy, quien este año es el embajador musical de San Juan en Fitur.

1 / 8 | Desde Madrid: recorrido por el exhibidor de Puerto Rico en Fitur 2025. Del 22 al 26 de enero, el exhibidor localizado en Pabellón 3, donde ubican los destinos de las Américas,será escenario de reuniones de negocios, pero también de eventos inspirados en la cultura puertorriqueña. - Suministrada 1 / 8 Desde Madrid: recorrido por el exhibidor de Puerto Rico en Fitur 2025 Del 22 al 26 de enero, el exhibidor localizado en Pabellón 3, donde ubican los destinos de las Américas,será escenario de reuniones de negocios, pero también de eventos inspirados en la cultura puertorriqueña. Suministrada Compartir

En 2024, Romero invitó al también reguetonero Arcángel.

Romero participa en foro

Previo a la apertura del exhibidor, Romero participó del Foro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), celebrado bajo el tema “Turismo, ciudades y desarrollo: diálogo entre líderes iberoamericanos”.

Romero estuvo acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Durante el foro, el alcalde sanjuanero destacó la conservación del Viejo San Juan y el impacto económico de las fiestas que se celebraron el fin de semana pasado con sobre un millón de visitantes.

También reclamó que su administración ha apostado a una visión de turismo cultural y de experiencias.

En temas económicos, el alcalde reclamó que San Juan se ha consolidado como el principal punto de estadía del país y como un “hub” para el turismo, la inversión y los eventos internacionales.

