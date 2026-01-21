Opinión
Suscriptores
NegociosTurismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

La Placita de Santurce llega a Madrid

El Municipio de San Juan recreó el popular mercado santurcino en la Feria Internacional de Turismo

21 de enero de 2026 - 8:50 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Exhibidor del Municipio de San Juan en la Feria Internacional de Turismo, en Madrid. (joseorlando.delgado@gfrmedia.com)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

La Placita de Santurce se trasladó a la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de la mano del Municipio de San Juan.

RELACIONADAS

Una réplica de la fachada principal del popular mercado santurcino es el principal atractivo del ayuntamiento en el evento.

“Hoy día se compite en el mercado global por el turismo y para poder destacarse y dar un paso al frente tenemos siempre que enfatizar en lo que es la experiencia”, expresó el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, durante la apertura del exhibidor.

Este es el tercer año en el que el Municipio de San Juan participa de Fitur.

El año pasado, el ayuntamiento se concentró en lanzar una nueva campaña y destacar la ciudad amurallada.

Durante su mensaje en Fitur, Romero también destacó que la pasada edición de las Fiestas de la Calle San Sebastián generó $108 millones en actividad económica y un impacto fiscal que superó los $70 millones.

“De una fiesta que comenzó en una calle, en una de 13 calles, en un campo histórico donde viven 7 mil personas, se ha convertido en un festival en el evento cultural del Caribe”, dijo.

El alcalde estuvo acompañado de la gobernadora Jenniffer González, quien destacó la labor del Municipio de San Juan.

Además de la gobernadora, acudió la directora de la Compañía de Turismo, Willianette Robles, el director de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, y un nutrido grupo de miembros de la Asamblea Legislativa, entre ellos el representante Víctor Parés.

De igual forma, participó el reguetonero Jowell, del dueto Jowell y Randy, quien este año es el embajador musical de San Juan en Fitur.

Del 22 al 26 de enero, el exhibidor localizado en Pabellón 3, donde ubican los destinos de las Américas,será escenario de reuniones de negocios, pero también de eventos inspirados en la cultura puertorriqueña.La presencia de Puerto Rico en Fitur fue reforzada por la participación independiente de los municipios de San Juan y Aguadilla, cuyos alcaldes, Miguel Romero y Julio Roldán, respectivamente, viajaron a Madrid para participar de la actividad.Discover Puerto Rico, asimismo, mantendrá entrevistas con, al menos, una veintena de medios de comunicación localizados en Madrid en busca de continuar posicionando la imagen del destino en España.
1 / 8 | Desde Madrid: recorrido por el exhibidor de Puerto Rico en Fitur 2025. Del 22 al 26 de enero, el exhibidor localizado en Pabellón 3, donde ubican los destinos de las Américas,será escenario de reuniones de negocios, pero también de eventos inspirados en la cultura puertorriqueña. - Suministrada

En 2024, Romero invitó al también reguetonero Arcángel.

Romero participa en foro

Previo a la apertura del exhibidor, Romero participó del Foro de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI), celebrado bajo el tema “Turismo, ciudades y desarrollo: diálogo entre líderes iberoamericanos”.

Romero estuvo acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

Durante el foro, el alcalde sanjuanero destacó la conservación del Viejo San Juan y el impacto económico de las fiestas que se celebraron el fin de semana pasado con sobre un millón de visitantes.

También reclamó que su administración ha apostado a una visión de turismo cultural y de experiencias.

En temas económicos, el alcalde reclamó que San Juan se ha consolidado como el principal punto de estadía del país y como un “hub” para el turismo, la inversión y los eventos internacionales.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la actualización de esta historia.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
