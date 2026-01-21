Opinión
Turismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico es la nueva “Capital Iberoamericana de la Coctelería”

La isla fue seleccionada por la Academia Iberoamericana de la Gastronomía

21 de enero de 2026 - 8:00 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Academia Iberoamericana de Gastronomía entregó a la gobernadora Jenniffer González Colón un certificado que acredita el reconocimiento de Puerto Rico como la nueva “Capital Iberoamericana de la Coctelería”. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - Puerto Rico fue seleccionado como la nueva “Capital Iberoamericana de la Coctelería”, anunció este miércoles la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIG) durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La entidad, con sede en España, entregó a la gobernadora Jenniffer González Colón un certificado que acredita el reconocimiento.

César Cordero, presidente de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía, explicó que la organización que dirige lideró la nominación de la isla para recibir el galardón.

El destino, aseguró, fue seleccionado de forma unánime por los 17 países que conforman la AIG.

“Se ha reconocido que existe una gastronomía líquida, que es la mixología de los espíritus destilados”, explicó.

Como parte de la nominación, Cordero indicó que se presentó un plan de actividades por 12 meses.

En tal plan, participaron figuras como Roberto Berdecía, fundador de la reconocida barra La Factoría, en Viejo San Juan.

La gobernadora dijo que el reconocimiento de la AIG elevará el reconocimiento de la isla.

-----

Mantente conectado a endi.com para la actualización de esta historia.

Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

TurismoEspañaJenniffer González
ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
