Puerto Rico es la nueva “Capital Iberoamericana de la Coctelería”

Madrid, España - Puerto Rico fue seleccionado como la nueva “Capital Iberoamericana de la Coctelería”, anunció este miércoles la Academia Iberoamericana de Gastronomía (AIG) durante la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

La entidad, con sede en España, entregó a la gobernadora Jenniffer González Colón un certificado que acredita el reconocimiento.

César Cordero, presidente de la Academia Puertorriqueña de Gastronomía, explicó que la organización que dirige lideró la nominación de la isla para recibir el galardón.

El destino, aseguró, fue seleccionado de forma unánime por los 17 países que conforman la AIG.

“Se ha reconocido que existe una gastronomía líquida, que es la mixología de los espíritus destilados”, explicó.

Como parte de la nominación, Cordero indicó que se presentó un plan de actividades por 12 meses.

En tal plan, participaron figuras como Roberto Berdecía, fundador de la reconocida barra La Factoría, en Viejo San Juan.

La gobernadora dijo que el reconocimiento de la AIG elevará el reconocimiento de la isla.

-----