A un año de iniciar operaciones, Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico celebra su primer aniversario con una renovación de sus habitaciones y suites, la expansión de su oferta gastronómica y dos reconocimientos internacionales que fortalecen su posicionamiento dentro del segmento de turismo de lujo.

La hospedería, ubicada en Río Grande, completó durante sus primeros 12 meses una renovación de sus más de 100 habitaciones y 35 suites, incorporó dos nuevos conceptos gastronómicos y recibió el AAA Five Diamond Award y una llave Michelin, distinciones que, reiteró la empresa, reconocen sus estándares de servicio y la experiencia que ofrece a sus huéspedes.

Entre las principales novedades figura la apertura de Perla, un restaurante inspirado en el concepto de “supper club”, y Ocean Terrace, con una propuesta de gastronomía mediterránea frente al mar. Ambas incorporaciones ampliaron las alternativas culinarias de la propiedad y buscan atraer tanto a visitantes como a residentes de Puerto Rico.

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El AAA Five Diamond Award distingue a hospederías que cumplen con altos estándares de lujo, sofisticación y servicio. (Suministrada)

“Este primer aniversario representa mucho más que una fecha; es el reflejo de la dedicación, la pasión y el compromiso de todo nuestro equipo”, expresó Pablo Molinari, gerente general de Four Seasons Resort and Residences Puerto Rico.

La propiedad también destacó la obtención del AAA Five Diamond Award, reconocimiento que distingue a hospederías que cumplen con altos estándares de lujo, sofisticación y servicio. A este se sumó una llave Michelin, otorgada por la Guía Michelin como parte de su selección internacional de hoteles que ofrecen experiencias excepcionales.

La hospedería busca consolidar su presencia en el mercado de lujo y contribuir al posicionamiento de Puerto Rico como destino para viajeros de alto poder adquisitivo.

Más allá de las inversiones en infraestructura y gastronomía, la operación cuenta con una plantilla de más de 300 empleados, muchos de ellos puertorriqueños, según informó la empresa. La hospedería atribuyó a su equipo parte fundamental de la experiencia que busca ofrecer a sus visitantes.

La propiedad cuenta con más de 483 acres de terreno. (Suministrada)

“Los premios son motivo de orgullo, pero nuestro mayor logro ha sido construir un equipo comprometido con una visión compartida de excelencia”, añadió Molinari.

De cara a su segundo año de operaciones, la empresa indicó que continuará enfocada en elevar la experiencia de sus huéspedes, invertir en el desarrollo de sus empleados y fortalecer su aportación al turismo de lujo en Puerto Rico.