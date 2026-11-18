La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico (APPR) creó un comité especial para evaluar las normas de seguridad y las operaciones marítimas en la bahía de San Juan con el propósito de identificar posibles ajustes a los protocolos que rigen el tránsito de embarcaciones.

El director ejecutivo de la agencia, Norberto Negrón Díaz, anunció la creación del Comité Especial sobre Seguridad y Operaciones Portuarias del Puerto de San Juan, cuya primera reunión se celebró el lunes. El organismo fue establecido al amparo de la Regla 7.1 del Reglamento 9633, aprobado el 13 de diciembre de 2024.

Entre los asuntos que evaluará el comité figuran las normas para el uso de remolcadores o tugboats, la regulación de embarcaciones sobrecargadas o que naveguen sin líneas de flotación, y aspectos relacionados con las fronteras en los muelles de Puerto Nuevo.

“Vamos a escuchar el insumo de todos los miembros, porque este es un asunto de gran relevancia para el pueblo y así lo vamos a trabajar”, expresó Negrón Díaz en declaraciones escritas.

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El organismo incluirá representantes de la Autoridad de los Puertos, la Asociación de Navieros, la Comisión de Practicaje, San Juan Cruise Port, San Juan Bay Pilots y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. (Suministrada)

La agencia anticipó que el comité evaluará los mecanismos disponibles y establecerá el proceso para presentar un primer borrador de recomendaciones a mediados de enero de 2027.

El organismo será presidido por Negrón Díaz e incluirá representantes de la Autoridad de los Puertos, la Asociación de Navieros, la Comisión de Practicaje, San Juan Cruise Port (SJCP), San Juan Bay Pilots y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés).

La bahía de San Juan figura entre las más transitadas del Caribe. Durante el 2025 recibió 561 visitas de barcos de crucero, según datos de SJCP, operador privado de los muelles. Además, unas 5,680 embarcaciones de carga entraron a la bahía ese año, de acuerdo con cifras de San Juan Bay Pilots.

La creación del comité se suma a otras iniciativas de seguridad que, según la APPR, se han implantado desde enero de 2025. Entre estas, la agencia destacó el requisito de que las compañías que ofrecen servicios en los muelles y aeropuertos certifiquen que cuentan con un plan de seguridad cibernética actualizado.

También, sugirió la creación del Departamento de la Policía Portuaria, mediante acuerdos con la Policía de Puerto Rico y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), así como el establecimiento de un comité ambiental para evaluar situaciones que puedan afectar los ecosistemas en las zonas portuarias.