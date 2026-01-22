Iberia tendrá hasta 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid
La gobernadora Jenniffer González firmó un acuerdo con la aerolínea española
22 de enero de 2026 - 8:27 AM
Madrid, España - La aerolínea española Iberia repetirá hasta sus 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid, anunció este martes la gobernadora Jenniffer González tras la firma de un acuerdo entre las partes.
La empresa, en concreto, aumentará la capacidad de la ruta en casi un 13%
El vuelo San Juan-Madrid de Iberia es el único que conecta a Puerto Rico con Europa.
Al momento, se desconoce a cuánto asciende el acuerdo entre Iberia y el gobierno.
El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.
