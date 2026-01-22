Opinión
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Iberia tendrá hasta 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid

La gobernadora Jenniffer González firmó un acuerdo con la aerolínea española

22 de enero de 2026 - 8:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El vuelo San Juan-Madrid de Iberia es el único que conecta a Puerto Rico con Europa. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

Madrid, España - La aerolínea española Iberia repetirá hasta sus 14 vuelos semanales entre San Juan y Madrid, anunció este martes la gobernadora Jenniffer González tras la firma de un acuerdo entre las partes.

La empresa, en concreto, aumentará la capacidad de la ruta en casi un 13%

El vuelo San Juan-Madrid de Iberia es el único que conecta a Puerto Rico con Europa.

Al momento, se desconoce a cuánto asciende el acuerdo entre Iberia y el gobierno.

El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. Es el mayor despliegue que haya realizado la isla en el evento.“Estamos viendo a Puerto Rico, porque la experiencia es más que playas o El Yunque. El haber venido el año pasado nos permitió hacer los ajustes necesarios para que la experiencia también sea inmersiva”, destacó la gobernadora, al llegar al espacio.
1 / 16 | Así se ve el exhibidor de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo 2026. El exhibidor de Puerto Rico este 2026 en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), en España, resalta las playas, cascadas, ríos y bosques de la isla, además de la belleza arquitectónica del Viejo San Juan. - Suministrada

----

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta noticia.

Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubre la Feria Internacional de Turismo, en Madrid, como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico y la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
