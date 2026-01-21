Puerto Rico firma alianza con el reconocido Cook Music Fest de Tenerife

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó un acuerdo con el popular festival Cook Music Fest, que se celebrará en julio próximo en Canarias, Tenerife.

Con el acuerdo, la marca “Descubre Puerto Rico” estará en todas las promociones del evento de forma gratuita.

En el evento, se presentarán artistas boricuas como Don Omar, Myke Towers y Olga Tañón.

“Vamos a aprovechar la exposición masiva que tiene Puerto Rico y de una manera gratuita exponer a Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles.

“La marca Descubre Puerto Rico va a tener un espacio para ser expuesta y eso significa que habrá espacio para colocar imágenes del destino”, expresó.

Sobre si Puerto Rico se comprometió a retribuir la exposición que le brindarán, Robles dijo que no.

PUBLICIDAD

Además, dijo que los contactos con los productores del festival fueron por parte de la isla.