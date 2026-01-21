Opinión
NegociosTurismo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Puerto Rico firma alianza con el reconocido Cook Music Fest de Tenerife

La marca “Descubre Puerto Rico” tendrá promoción gratuita en el evento

21 de enero de 2026 - 5:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Olga Tañón es una de las artistas que participará en el Cook Music Fest. (Suministrada)
José Orlando Delgado Rivera
Por José Orlando Delgado Rivera
Periodista de Negociosjoseorlando.delgado@gfrmedia.com

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), la gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González Colón, firmó un acuerdo con el popular festival Cook Music Fest, que se celebrará en julio próximo en Canarias, Tenerife.

RELACIONADAS

Con el acuerdo, la marca “Descubre Puerto Rico” estará en todas las promociones del evento de forma gratuita.

En el evento, se presentarán artistas boricuas como Don Omar, Myke Towers y Olga Tañón.

“Vamos a aprovechar la exposición masiva que tiene Puerto Rico y de una manera gratuita exponer a Puerto Rico”, expresó la directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles.

“La marca Descubre Puerto Rico va a tener un espacio para ser expuesta y eso significa que habrá espacio para colocar imágenes del destino”, expresó.

Sobre si Puerto Rico se comprometió a retribuir la exposición que le brindarán, Robles dijo que no.

Además, dijo que los contactos con los productores del festival fueron por parte de la isla.

“Este es uno de los esfuerzos que no nos cuesta, pero nos añade. Es una experiencia que nos permite demostrar que tenemos grandes embajadores musicales”, dijo González Colón.

Correcciones y Aclaraciones

El Nuevo Día cubre la participación de Puerto Rico en la Feria Internacional de Turismo en Madrid, España como parte de una jornada para periodistas subvencionada por Discover Puerto Rico.

ACERCA DEL AUTOR
José Orlando Delgado Rivera
José Orlando Delgado RiveraArrow Icon
José Orlando Delgado Rivera trabaja como reportero de la sección de Negocios de El Nuevo Día, con enfoque en la cobertura de turismo, autos, economía, finanzas, entre otros, tanto en Puerto...
