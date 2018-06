Dallas - Un avión de American Airlines realizó un aterrizaje de emergencia después de que una lluvia de granizo dañó el parabrisas y provocó que algunos pasajeros vomitaran.



Uno de los pilotos dijo que apenas podían ver a través del parabrisas.

La aerolínea dice que no se reportaron heridos después de que el vuelo de la noche del domingo desde San Antonio, Texas, a Phoenix tuvo un mal clima en Nuevo México y se volcó hacia el sur para aterrizar en El Paso, Texas. Había 130 pasajeros y cinco miembros de la tripulación a bordo. Otro avión terminó el viaje a Phoenix unas horas más tarde.

Un portavoz de la aerolínea dijo hoy que el avión estaba esperando reparaciones por daños en la nariz, los paneles del parabrisas y una ventana lateral de la cabina. Dijo que los motores, incluidas las paletas del ventilador, no sufrieron daños.

Further images: American Airlines Airbus A319 (N806AW) on flight #AA1897 from San Antonio to Phoenix suffered in-flight damage due to hailstorm encounter. Safely diverted to El Paso. pic.twitter.com/G2DNLjIGvs