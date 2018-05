Washington - El presidente estadounidense Donald Trump aprovechó un error de activistas liberales que tuitearon fotos de niños en jaulas en la frontera con México y dijeron que eran parte de la política del gobierno actual de separar a los niños inmigrantes de sus padres.

Pero las fotos en cuestión fueron tomadas por The Associated Press en 2014, cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca. El pie de foto se refiere a niños que cruzaron la frontera sin la compañía de adultos.

Democrats mistakenly tweet 2014 pictures from Obama’s term showing children from the Border in steel cages. They thought it was recent pictures in order to make us look bad, but backfires. Dems must agree to Wall and new Border Protection for good of country...Bipartisan Bill!