El periódico de Annapolis (Maryland) Capital Gazette, cuya redacción fue víctima de un tiroteo este jueves que se saldó con cinco muertos, publicó hoy su edición diaria en papel con la sección de opinión en blanco.



La dirección del Capital Gazette optó por dejar sus páginas de opinión en blanco con un pequeño texto en honor a las cinco víctimas mortales, identificadas por la policía como Gerald Fischman, Rob Hiaasen, John McNamara, Rebecca Smith y Wendi Winters, cuatro periodistas y una agente de ventas.

Tomorrow this Capital page will return to its steady purpose of offering readers informed opinion about the world around them. But today, we are speechless. pic.twitter.com/5HzKN2IW7Q

"Hoy estamos sin palabras. Dejamos intencionalmente esta página en blanco para conmemorar a las víctimas del tiroteo del jueves en nuestra redacción. Mañana esta página volverá a su propósito constante de ofrecer a nuestros lectores opinión informada sobre el mundo a su alrededor", escribió la dirección.



En su portada, el periódico marilandés decidió publicar cinco fotografías de los trabajadores que fallecieron ayer en el ataque, junto con el titular "5 muertos por disparos en el The Capital".



Algunos de los periodistas del Capital Gazette, como Phil Davis, han usado las redes sociales durante las últimas horas para explicar sus sensaciones después de ser testigos en primera persona del trágico episodio de este jueves.



"Como no puedo dormir, haré la única cosa que puedo hacer y escribiré noticias", señaló Davis en su cuenta de Twitter.

I can't sleep, so I'll do the only thing I can and report.



Jarrod Ramos, 38, of Laurel, was charged with five counts of first-degree murder in the shooting death of 5 Capital Gazette staffers



He will have a Bail review tomorrow at the Annapolis District Courthouse at 10:30 a.m. pic.twitter.com/B3KaZIQJQc