Las desgarradoras imágenes de niños migrantes siendo arrancados de los brazos de sus padres en la frontera tendrán repercusiones en las elecciones intermedias de noviembre en Estados Unidos, dando apoyo a los demócratas y causando divisiones entre republicanos.

“Es una política totalmente inmoral, inhumana”, dijo Kim Schrier, candidata demócrata para un escaño en la cámara baja por un distrito cerca de Seattle.

"Se trata de los valores que tenemos como país, no valores demócratas o republicanos, y esto es un tema que hará que muchos se pasen al bando demócrata en estas elecciones”, agregó.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ