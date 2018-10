La cadena CNN reveló esta tarde a través de su cuenta de twitter una imagen del alegado artefacto explosivo que fue recibido en el edificio Time Warner Center en Manhattan, sede de la corresponsalía del medio noticioso en la ciudad de Nueva York.

This is the suspicious package received this morning at the Time Warner Center, which houses the CNN New York bureau.



Police say the package appeared to be a “live explosive device.” It has now been removed and taken to a NYPD facility in the Bronx. https://t.co/i3L1yqDfja pic.twitter.com/YPYQ9T9T3w