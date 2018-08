El senador John McCain falleció a la edad de 81, reportan varios medios.

Relacionados: McCain, un líder fiel a ideales que le enfrentaron a su propio partido

Ayer mismo la familia del veterano político anunció que se decidió suspender el tratamiento para combatir su cáncer cerebral, que lo alejó de la política en los últimos meses.

NBC News reportó que la oficina del senador federal expresó en declaraciones escritas que "John Sidney McCain III murió a las 4:28 p.m. el 25 de agosto de 2018".

My heart is broken. I am so lucky to have lived the adventure of loving this incredible man for 38 years. He passed the way he lived, on his own terms, surrounded by the people he loved, in the the place he loved best. — Cindy McCain (@cindymccain) August 26, 2018

Su esposa Cindy, quien lo acompañó junto a su familia en sus últimos momentos, indicó por su cuenta de Twitter que "su corazón está roto".

Anteriormennte, cuando se le preguntó al senador cómo quería ser recordado, McCain respondió: “como alguien que hizo un gran aporte a la defensa de la nación”.

El presidente Donald Trump expresó sus condolencias a la familia a través de Twitter.

My deepest sympathies and respect go out to the family of Senator John McCain. Our hearts and prayers are with you! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2018

Barack Obama, rival político, pero amigo de McCain, destacó que, a pesar de las diferencias, los unía la fidelidad a sus ideales.

Our statement on the passing of Senator John McCain: pic.twitter.com/3GBjNYxoj5 — Barack Obama (@BarackObama) August 26, 2018

Mientras, la comisionada residente de Puerto Rico, también expresó su pésame por esta red social y destacó que se necesitan héroes como él hoy día.

John McCain fought gallantly for his country and his ideals, under enemy fire and under political fire; from power and in captivity. How much do we need heroes like him today. May God bless and keep the McCain, family, a grateful Nation stands with them. — Jenniffer González (@RepJenniffer) August 26, 2018

El veterano, tanto del ejército como de la política, anunció su enfermedad el 19 de julio de 2017. Un equipo del hospital Mayo descubrió que tenía un glioblastoma.

Cada año en Estados Unidos unas 20,000 personas son diagnosticadas con glioblastoma, un tipo de tumor cerebral particularmente agresivo, según información de The Associated Press. La Sociedad Oncológica Estadounidense calcula que los pacientes de más de 55 años tienen una tasa de 4% de posibilidades de sobrevivir cinco años.

McCain nació el 29 de agosto de 1936 en una base militar en el Canal de Panamá.

McCain fue elegido a la Cámara de Representantes en 1982 y al Senado en 1986. Impulsó reformas a las leyes de financiación de campaña y esfuerzos para descubrir la suerte de los desaparecidos en Vietnam.

Intentó sin éxito ganar la candidatura presidencial republicana en 2000 y la ganó en 2008. Pero su fórmula con Sarah Palin fue vencida por la demócrata de Barack Obama y Joe Biden.

🌄La trayectoria política del senador John McCain en fotos Full screen John McCain fue elegido a la Cámara de Representantes federal en 1982. (AP) En 1986, por su parte, el funcionario ganó un espacio al Senado. (EFE) (ELNUEVODIA.COM) El político impulsó reformas a las leyes de financiación de campaña. (AP) También, esfuerzos para descubrir la suerte de los desaparecidos en Vietnam. (EFE) (ELNUEVODIA.COM) McCain intentó sin éxito ganar la candidatura presidencial republicana en 2000. (EFE) Ocho años más tarde, aspiró de nuevo a la presidencia republicana y ganó. (Bloomberg) (ELNUEVODIA.COM) La fórmula del fenecido senador y Sarah Palin fue vencida. (AP) (ELNUEVODIA.COM) El ahora expresidente Barack Obama cargó con el triunfo. (AP) (ELNUEVODIA.COM) Tras dicho suceso, el funcionario regresó al Senado resuelto con más fuerza. (AP) Para el 2017 votó “no” a la derogación de la Ley de Cuidado de Salud Asequible. (AP) El pasado año le diagnosticaron cáncer cerebral y comenzó tratamiento inmediato. (AP) Lejos de pasar sus últimos meses en silencio, McCain atacó al presidente Donald Trump. (AP) Se opuso a la designada de Trump para directora de la CIA, por ejemplo. (AP) De igual modo, calificó de “cero tolerancia” la política inmigratoria propuesta por Trump. (AP) John McCain mantuvo su espíritu rebelde en una carrera política de 35 años. (AP)

Un voto suyo hacia el final de su carrera, en 2017, pasará a la historia: Con su decisivo “no” a la derogación de la ley de Cuidado de Salud Asequible, McCain fue el insólito salvador de la mayor hazaña legislativa de Obama.

En su carrera militar, el senador de Arizona fue prisionero de guerra por cinco años. El 26 de octubre de 1967, cuando tenía 31, su avión fue derribado sobre Hanoi. Fue sometido a torturas físicas y mentales.

Por su servicio militar recibió múltiples reconocimientos, incluyendo el corazón púrpura.

Reclamó dispensa para la isla

En septiembre del 2017, mientras se destacaba como senador republicano de Arizona, John McCain cuestionó la decisión del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos de rechazar otorgar una exención a Puerto Rico en las normas federales de cabotaje, tras las graves complicaciones en la isla luego del huracán María.

“Estoy muy preocupado por la decisión del Departamento de no otorgar una dispensa en la Ley Jones para los esfuerzos de auxilio en Puerto Rico”, indicó McCain.

“Es inaceptable forzar al pueblo de Puerto Rico a pagar por lo menos el doble por alimentos, agua potable, suministros e infraestructura, debido a los requerimientos de la Ley Jones en momentos en que trabajan para recuperarse de este desastre. Ahora, más que nunca, es hora de darse cuenta del efecto devastador de esta política e implementar la derogación total de esta arcaica Ley", indicó el senador McCain, quien ha presentado legislación que elimina en gran medida los requisitos de las normas de cabotaje.

Días más tarde, presentó legislación que permitiría eximir a Puerto Rico permanentemente de las normas federales de cabotaje.