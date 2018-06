Washington — La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, reconoció en un tuit que le pidieron que se fuera de un restaurante en Virginia el viernes por la noche.

Según Sanders, el propietario de The Red Hen en Lexington, Virginia, le dijo que se fuera “porque trabajo para @POTUS y amablemente me fui”.

Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so