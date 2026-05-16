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Temblor de magnitud 4.3 sacude el noroeste de Venezuela

El movimiento telúrico se registró en el estado Zulia a una profundidad de 39.5 kilómetros

16 de mayo de 2026 - 10:01 PM

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El epicentro se localizó a 51 kilómetros al noroeste de la localidad de Villa del Rosario y a 55 kilómetros al noroeste de Machiques, en el estado Zulia de Venezuela. (Shutterstock)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Caracas- Un temblor de magnitud 4.5 en la escala de Richter sacudió este viernes zonas del noroeste de Venezuela, sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños, informó la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis).

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En su cuenta de Instagram, el organismo sismológico indicó que el movimiento telúrico se registró a las 8:21 p.m. hora local, a una profundidad de 39.5 kilómetros, en el estado Zulia, fronterizo con Colombia.

El epicentro se localizó a 51 kilómetros al noroeste de la localidad de Villa del Rosario y a 55 kilómetros al noroeste de Machiques.

De momento, Funvisis no ha reportado réplicas y las autoridades tampoco han informado sobre daños o víctimas.

El último movimiento telúrico que se sintió con fuerza en buena parte de Venezuela ocurrió el pasado 24 de septiembre de 2025 y tuvo su epicentro también en el noroeste del país, con una magnitud de 5.4, según Funvisis. Sin embargo, el Servicio Geológico Colombiano dijo que había sido de 6.1.

Por el sismo de ese 24 de septiembre, las autoridades reportaron algunos daños a estructuras en el mismo estado de Zulia.

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Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
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