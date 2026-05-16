Jenniffer González radicó el Presupuesto General para el año fiscal 2026-2027

La gobernadora Jenniffer González sometió, en la noche de este viernes, el presupuesto para el año fiscal 2026-2027 que asciende a $33,570 millones.

“Hoy (viernes) la Junta se reunió a eso de las 5:00 p.m. acordando el presupuesto que hoy estaremos sometiendo ante la Asamblea Legislativa. Estas son buenas noticias, (pues) ya tenemos un presupuesto que se está radicando”, indicó la gobernadora en su breve transmisión.

“Este presupuesto consolidado va a ascender a $33,570 millones, incluyendo $13,180 millones del Fondo General y manteniéndose aproximadamente $312 millones por debajo de las proyecciones de ingresos del plan fiscal certificado reenfocando y apuntando a un control de responsabilidad y prudencia fiscal”, añadió.

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El nuevo presupuesto, indicó la mandataria, incluye $44 millones destinados a mejorar las escalas salariales de la Policía en todos los rangos; $15.6 millones para a adquisición de equipo de seguridad para la Policía; $20 millones para garantizar el aumento salarial a los oficiales correccionales; $20 millones adicionales para fortalecer el programa de amas de llaves; $25.5 millones para proyectos de repavimentación de carreteras y $27 millones para fortalecer el programa de Medicaid.

“Como parte de las notas hechas a este presupuesto, los contratos de ‘Managed Care Organizations’ (Organización de Atención Administrada) de Medicaid, este presupuesto ya incorpora un aumento de 5% conforme a las instrucciones y contamos con las reservas para poder mitigar esos cambios”, indicó la gobernadora.

Asimismo, la ejecutiva indicó que $1 millón adicional sería asignado para mejorar la transportación hacia las islas municipio de Vieques y Culebra, y más de $100 millones para la reserva del gobierno