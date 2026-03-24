Carlos Delgado responde preguntas de estudiantes peloteros

“Pensamos firmemente que apoyar y motivar a nuestros jóvenes para que tengan una mejor educación, al final del día, es el mejor regalo que les podemos hacer”.

Así, el expelotero de Grandes Ligas, Carlos Delgado, resaltó su compromiso con la educación de niños y jóvenes, la cual canaliza hace 25 años desde su Fundación Extra Bases.

Desde sus inicios, la fundación ha impactado a unas 40 instituciones sin fines de lucro y ha colaborado con varias iniciativas, incluyendo el Fondo de Estudiantes Excepcionales (Becas FEE) de la Universidad del Sagrado Corazón allá para 2008; y el Dream Team, un programa after school para reforzar la educación y el deporte en la escuela José Santos Alegría, en Dorado, que funcionó del 2014 al 2016.

Actualmente trabaja Ángeles Vivientes, un programa de prevención de maltrato desde la educación, que incluye visitas a escuelas y capacitación a maestros, padres y cuidadores, informó Delgado.

PUBLICIDAD

Recordó que la fundación colaboró durante años con los Premios El Nuevo Día Educador (ENDE), que reconocían el historial académico y de servicio de los estudiantes. Parte del premio consistía de un viaje y estadía con gastos pagos a las ciudades donde Delgado jugó, como Miami, Nueva York y Toronto. “Fue una colaboración muy bonita y es algo que vamos a estar apoyando”, dijo acerca de los planes de reanudar la entrega de los Premios ENDE para el próximo año académico.

Por otro lado, Delgado se desempeñó como asesor del equipo de Puerto Rico durante el Clásico Mundial de Bésibol 2026. “Tuve el inmenso privilegio de representar a mi país, esta vez en un plano totalmente diferente al que había estado anteriormente”, expresó. Su experiencia en el Clásico incluye haber jugado en las ediciones de 2006 y 2009 y sido coach de bateo en 2013 y 2017.

Una semana después del fin del Clásico Mundial, Delgado respondió varias preguntas enviadas por estudiantes peloteros.

Víctor Rivera Berríos, 11.° grado, Escuela Especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira, en Comerío: ¿Cómo fue su emoción durante su debut en las Grandes Ligas?

Delgado: “Yo estaba tan y tan contento y tan y tan asustado, que sentía maripositas en mi estómago... Pero es de esas emociones que tú dices: ‘Wow, qué bueno que lo pasé; esto es lo que quiero hacer; aquí es donde quiero estar”.

Yeiden López Rodríguez, 12.° grado, Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez, en San Sebastián: ¿Qué fue lo que más lo ayudó en el deporte?

PUBLICIDAD

Delgado: “Pienso que es humildad e introspección... Aceptar que tienes trabajo por hacer, pero sin restarte confianza a ti mismo. Una vez aprendes a manejar eso y a tener la humildad de decir ‘ese fue mi mejor esfuerzo, aunque no me salió’, te va a ayudar”.

Yenzel Fuentes Acevedo, 12.° grado, International Baseball Academy and High School, en Fajardo: ¿Cuál fue su clave para el éxito?

Delgado: “La clave para mi éxito es mucho trabajo, mucho sacrificio y crear un balance entre el trabajo, la diversión, el entretenimiento y el descanso... Es importante crear ese balance donde puedas seguir entrenando a un nivel competitivo alto, pero también poder disfrutar la juventud”.

Sebastián Pérez Rivera, 10.° grado, Escuela Especializada en Deportes Trina Padilla de Sanz, en Arecibo: ¿Qué fue lo que tuvo que sacrificar para enfocarse en el béisbol?

Delgado: “Se sacrifican un montón de cosas. Empezando por que todos los veranos, cuando tus panitas están jangueando en la playa, tú estás en Estados Unidos trabajando. A veces hay que sacrificar noches de jangueo y de party porque hay que levantarse al otro día a entrenar... Hay muchos sacrificios, pero si tu corazón y tus habilidades están ahí, métele mano y después vas a recoger el fruto de todo ese esfuerzo”.

Abdiel Matos Báez, 12.° grado, International Baseball Academy and High School, en Fajardo: ¿Cuál es la importancia de llevar el deporte de la mano con los estudios?

Delgado: “Una de las cosas más importantes que puede hacer un estudiante atleta es mantenerse enfocado en la educación. Ser atleta profesional y vivir del deporte es complicado. El número que lo logra es relativamente reducido... No es imposible, pero el reto es fuerte. Claro, puedes utilizar el deporte como una herramienta para sacarle beneficio educativo a través de una beca en una universidad u otro centro de estudios y eso es importante”.

PUBLICIDAD

Wiljeremy López Rodríguez, 12.° grado, Puerto Rico Baseball Academy and High School, en Gurabo: ¿Cuál considera que fue su mayor reto como pelotero y cómo lo atravesó?

Delgado: “El mayor reto para un pelotero compitiendo al nivel de las Grandes Ligas es la consistencia porque a veces uno tiene un juego bueno y uno malo. Ser consistente conlleva un montón de preparación en el off season, mantenerte saludable, tratar de descansar y preparación mental”.

Diego Borges Miranda, 12.° grado, Puerto Rico Baseball Academy and High School, en Gurabo: Ante los retos que enfrentó, ¿en algún momento pensó quitarse del béisbol y no perseguir su sueño?