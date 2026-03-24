1 / 7 | Jóvenes promesas del béisbol cuentan sus experiencias. Yeiden López Rodríguez cursa el 12.° grado en la Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez, en San Sebastián. - Suministrada

Estudian es escuelas públicas y privadas especializadas en deportes, juegan béisbol desde antes de comenzar el primer grado y dedican incontables horas a pulir sus habilidades en gimnasios, prácticas y torneos, sin descuidar su formación académica.

Son jóvenes promesas del deporte, cuyas experiencias dentro y fuera del parque han conllevado muchos sacrificios y grandes satisfacciones. Aquí nos comparten un poco de sus experiencias.

Wiljeremy López Rodríguez, 12.° grado, Puerto Rico Baseball Academy, Gurabo:

Durante el Clásico Mundial de Béisbol que culminó la semana pasada, este cagüeño de 17 años estuvo entre los escogidos para ayudar al equipo de Puerto Rico durante sus partidos en el Estadio Hiram Bithorn, en San Juan. “Llegábamos temprano, ayudábamos al equipo con sus bultos, su ropa y les llevábamos las cosas. Dentro del parque cogíamos los foul y buscábamos los bates”, relató López Rodríguez. “Fue una gran oportunidad para ver de cerca a todos los peloteros que uno admira”, expresó el joven, quien mantiene un promedio académico de 4.00 y fue seleccionado Estudiante del Año 2026 por la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico. En el futuro, aspira a estudiar ingeniería marina y ser pelotero profesional.

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Yeiden López Rodríguez, 12.° grado, Escuela Especializada en Artes y Deportes Ernestina Méndez, en San Sebastián:

El joven de 17 años colaboró con el Team Rubio durante el Clásico Mundial. “Fue una experiencia inolvidable. Tuve la oportunidad de conocer a Kike Hernández (de los Dodgers de Los Ángeles), hablar con los coaches de Puerto Rico y aprender más sobre el deporte”, contó López Rodríguez. Relató que, en enero pasado, participó con su escuela en un torneo MLK en Florida, donde se midieron ante equipos boricuas, dominicanos y estadounidenses. Planea jugar béisbol y estudiar justicia criminal en Clarendon College, en Texas, donde le ofrecieron una beca, y ser pelotero profesional. “Debes tener mucha disciplina y entrenar fuerte, sacrificar tiempo de tu familia y amigos, pero cuando logras tu objetivo, ves que el sacrificio valió la pena”, aseguró.

Diego Borges Miranda, 12.° grado, Puerto Rico Baseball Academy, Gurabo:

“Fue una experiencia extraordinaria porque nos permitió ver el juego desde otra perspectiva y ver cómo preparan todo”, manifestó Borges Miranda, de 17 años y vecino de Gurabo, quien participó como bat boy en los juegos del Clásico Mundial de Béisbol celebrados en la isla. El joven, quien es presidente de su clase graduanda y mantiene un promedio académico de 4.00, fue seleccionado Estudiante del Año 2025 por su escuela y ganó un pasaje a Toronto, en Canadá, para ver un partido de la Serie Mundial entre Toronto y Los Ángeles. “No tengo palabras para describir cómo se sintió estar allí”, expresó Borges, quien ya firmó contrato para jugar con Culver–Stockton College, en Misuri, donde estudiará terapia física.

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Sebastián Pérez Rivera, 10.° grado, Escuela Especializada en Deportes Trina Padilla de Sanz, en Arecibo:

El hatillano de 15 años participó con su escuela en un torneo MLK en Florida en enero pasado. “Disfruté mucho con los compañeros”, expresó Pérez Rivera. A su vez, resaltó la importancia de contar con oportunidades de jugar fuera de la isla. “Eso ayuda mucho porque si te quedas aquí no vas a tener tanta exposición como allá. Si juegas bien, puedes lograr que coaches y scouts te hablen y establecer contacto con escuelas y universidades allá”, sostuvo. Aseguró que no descuida sus estudios. “Si practicas cinco días a la semana y tienes varios exámenes, es mejor bajarle a las prácticas esa semana y estudiar más para salir bien”, dijo Pérez Rivera, quien quiere jugar béisbol colegial y estudiar terapia física.

Abdiel Matos Báez, 12.° grado, International Baseball Academy and High School, en Fajardo:

“Cuando juego, me olvido de todo lo demás”, afirmó el canovanense de 17 años, quien preside su clase graduanda. Contó que en 2023 fue parte del equipo que representó a su academia en el Pimentel International Baseball Clasic, celebrado en República Dominicana y en donde participaron novenas de ocho países. Allí se alzaron con el campeonato tras vencer a Quisqueya. “Fue un logro muy especial, sobre todo porque fue con amigos que estudiamos juntos desde noveno grado”, recordó Matos Báez. Su estadía en la vecina isla le dejó varias enseñanzas. “Aprendí a convivir con mis amigos y a no depender de mis padres”, relató. Sus metas son jugar con un equipo universitario y estudiar ingeniería civil.

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Víctor Rivera Berríos, 11.° grado, Escuela Especializada en Béisbol Manuel Cruz Maceira, en Comerío:

Del béisbol, el barranquiteño de 17 años dijo que ha aprendido “responsabilidad, buenos hábitos y buen control de las emociones”. Rivera Berríos fue parte de la Selección Nacional de Puerto Rico de Sub-15, con la que jugó en 2023 un torneo amistoso en República Dominicana contra el equipo anfitrión y Estados Unidos. El exreceptor de Grandes Ligas, Yadier Molina, fue el dirigente. “Fue una experiencia única. Que Yadier Molina sea tu dirigente es algo muy grande”, expresó Rivera Berríos sobre el torneo, en el que Borinquen quedó subcampeón. “Aprendí el respeto, el orgullo y el valor de representar a Puerto Rico ante otros países”, agregó el joven. Sus metas son: estudiar terapia física en Estados Unidos y jugar profesionalmente.

Yenzel Fuentes Acevedo, 12.° grado, International Baseball Academy and High School, en Fajardo: