Colegio Marista de Guaynabo se alza con la Copa Buzzer Beater de voleibol

Guaynabo - Empezaron y terminaron como campeones.

La victoria llegó tras un partido de tres sets contra el Colegio San Ignacio de Loyola, en San Juan, en que el conjunto del Marista ganó el primer y el tercer set. Las puntuaciones fueron 25-19, 28-26 y 15-4.

“Pudimos dominar ese tercer set y dejar las cosas claras con San Ignacio”, puntualizó Lucas Quiñones, quien cursa el octavo grado y es el capitán del equipo del Marista.

“En la victoria, fue clave la disciplina desde antes de llegar al torneo. El trabajo en equipo fue clave porque éramos bastantes jugadores con talento y definir quiénes iban a jugar en la final fue difícil”, agregó el capitán, en alusión a que el conjunto cuenta con 14 jóvenes de séptimo y octavo grado, pero solo seis pueden estar en la cancha.

PUBLICIDAD

Por su parte, Julio Rosa Montañez, entrenador de los equipos femenino y masculino de la categoría juvenil de voleibol, contó que las prácticas comienzan cada verano, luego de seleccionar a los jugadores mediante tryouts internos en el colegio. Desde agosto, participan en distintos torneos. “Nuestro plan de trabajo va dirigido a que nuestros jóvenes alcancen su máximo nivel de juego a tiempo para el Campeonato Nacional Buzzer Beater”, indicó Rosa, quien también fue entrenador del equipo el año pasado, cuando el conjunto ganó el campeonato anterior.

Julio Rosa Montañez, entrenador de los equipos femenino y masculino de la categoría juvenil de voleibol. (Dennis M. Rivera Pichardo)

Esto incluye procurar que cada decisión que se toma en la cancha sea lo más justa posible y de beneficio para el equipo completo. “Este grupo es tan versátil que me dio la oportunidad de colocar a los jugadores en diferentes posiciones y rotaciones durante la temporada para encontrar la fórmula ganadora que nos permitió repetir el campeonato”, agregó el coach, en entrevista en las instalaciones del colegio.

Con él, coincidió Zael Archilla, quien cursa el octavo grado y fue declarado el Jugador Más Valioso del torneo. El joven adjudicó a sus ataques y bloqueos la obtención de tal reconocimiento. “Se me hizo difícil porque al principio yo no estaba en la posición en la que terminé jugando, pero pude aceptar ese rol y pude ejecutar”, expresó Archilla, quien solía jugar en la posición de opuesto y este año jugó como central o medio.

Julio “Piro” Ruvira, director atlético del Marista de Guaynabo, informó que el colegio cuenta con ocho equipos de voleibol, a razón de dos (femenino y masculino) por cada categoría: mini, juvenil, junior y senior. “Los ocho clasificaron al torneo de voleibol. Siete de los equipos quedaron entre los mejores 16, cuatro entraron a los mejores ocho, tres pasaron a los mejores cuatro, uno llegó a la final y fue el que ganó”, mencionó.

PUBLICIDAD

“Nuestros muchachos se sienten comprometidos con hacer su mayor esfuerzo para defender los colores del colegio”, aseguró Ruvira, quien expresó su agradecimiento al programa El Nuevo Día Educador (ENDE), que auspició los uniformes del equipo juvenil masculino. ENDE es una iniciativa de El Nuevo Día que, por más de 40 años, ha apoyado el aprendizaje de estudiantes en Puerto Rico.

“ENDE nos apoyó con las camisetas. Es una buena iniciativa y se siente como un honor llevarlo en nuestra camiseta, además de llevar el escudo del Marista”, expresó Khaled Elkarkouri, alumno de octavo grado que juega como acomodador.