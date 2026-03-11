Simposio promueve mejores prácticas para redefinir el liderazgo escolar

“Para tener grandes escuelas, se necesita un gran liderazgo”.

Con estas palabras, Rick Cruz, líder transformacional en el sector de impacto social y educación, resaltó la importancia del liderazgo en el quehacer educativo durante el simposio “Liderazgo en Acción: Mejores prácticas para redefinir el liderazgo escolar, la enseñanza y la cultura escolar”.

El evento, convocado por LEAP Social Enterprise –organización que administra ocho escuelas alianza en la isla– y la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR), tuvo lugar este miércoles, en Hato Rey, y contó con la asistencia de más de 400 maestros, directores escolares, líderes académicos, aliados del sector educativo y estudiantes.

El simposio, que se llevó a cabo en el marco del 60 aniversario de la UPPR y contó con el apoyo del Departamento de Educación (DE), tuvo el propósito de presentar herramientas para la gestión educativa, prácticas de liderazgo escolar y enseñanza basada en datos.

“Entendemos que la escuela pública es esencial en estos momentos y hay que transformarla”, declaró Gloria Bonilla Santiago, fundadora y principal oficial ejecutiva de LEAP Social Enterprise. “Hemos abierto un debate y un intercambio de mejores prácticas porque sabemos que hay muchas soluciones, pero hay que traer a la gente a que puedan colaborar”.

La jornada incluyó la conferencia magistral “Liderazgo transformacional para la enseñanza y el aprendizaje”, que fue ofrecida por Cruz, quien también es presidente de la Junta Directiva de la National Alliance for Public Charter Schools.

Luego, se llevó a cabo un panel sobre cómo traducir los principios del liderazgo educativo en prácticas concretas dentro de las escuelas, que fue liderado por Bonilla Santiago y contó con la participación de Beverly Morro Vega, subsecretaria para Asuntos Académicos y Programáticos del DE; y María G. Véaz Morales, vicepresidenta para la Innovación en Retención, Persistencia y Éxito Estudiantil de la UPPR.