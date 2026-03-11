Opinión
NoticiasEl Nuevo Día Educador
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Simposio promueve mejores prácticas para redefinir el liderazgo escolar

Al evento, acudieron más de 400 educadores

11 de marzo de 2026 - 6:35 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Entendemos que la escuela pública es esencial en estos momentos y hay que transformarla”, declaró Gloria Bonilla Santiago, fundadora y principal oficial ejecutiva de LEAP Social Enterprise.
(Suministrada)
Por Rut N. Tellado Domenech
rut.tellado@gfrmedia.com

“Para tener grandes escuelas, se necesita un gran liderazgo”.

Con estas palabras, Rick Cruz, líder transformacional en el sector de impacto social y educación, resaltó la importancia del liderazgo en el quehacer educativo durante el simposio “Liderazgo en Acción: Mejores prácticas para redefinir el liderazgo escolar, la enseñanza y la cultura escolar”.

El evento, convocado por LEAP Social Enterprise –organización que administra ocho escuelas alianza en la isla– y la Universidad Politécnica de Puerto Rico (UPPR), tuvo lugar este miércoles, en Hato Rey, y contó con la asistencia de más de 400 maestros, directores escolares, líderes académicos, aliados del sector educativo y estudiantes.

El simposio, que se llevó a cabo en el marco del 60 aniversario de la UPPR y contó con el apoyo del Departamento de Educación (DE), tuvo el propósito de presentar herramientas para la gestión educativa, prácticas de liderazgo escolar y enseñanza basada en datos.

“Entendemos que la escuela pública es esencial en estos momentos y hay que transformarla”, declaró Gloria Bonilla Santiago, fundadora y principal oficial ejecutiva de LEAP Social Enterprise. “Hemos abierto un debate y un intercambio de mejores prácticas porque sabemos que hay muchas soluciones, pero hay que traer a la gente a que puedan colaborar”.

La jornada incluyó la conferencia magistral “Liderazgo transformacional para la enseñanza y el aprendizaje”, que fue ofrecida por Cruz, quien también es presidente de la Junta Directiva de la National Alliance for Public Charter Schools.

Luego, se llevó a cabo un panel sobre cómo traducir los principios del liderazgo educativo en prácticas concretas dentro de las escuelas, que fue liderado por Bonilla Santiago y contó con la participación de Beverly Morro Vega, subsecretaria para Asuntos Académicos y Programáticos del DE; y María G. Véaz Morales, vicepresidenta para la Innovación en Retención, Persistencia y Éxito Estudiantil de la UPPR.

El programa también incluyó el panel “Liderazgo escolar y uso de datos efectivo”, que fue moderado por Véaz Morales y contó con la participación de Orville Disdier, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico; Sheila Vélez, directora académica de LEAP Social Enterprise; y Nicole Sherrin Kessler, directora de Enseñanza y Aprendizaje de LEAP Academy University en Camden, New Jersey.

El Nuevo Día EducadorEscuelas charterUniversidad PolitécnicaEducaciónmaestros
Rut N. Tellado Domenech
