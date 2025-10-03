Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
3 de octubre de 2025
85°lluvia ligera
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Advierten al público a no visitar las playas en el norte debido a fuertes marejadas

Las autoridades alertaron sobre corrientes marinas y olas rompientes de hasta 13 pies

3 de octubre de 2025 - 3:45 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Foto tomada durante evento de fuerte marejada que afecta a Puerto Rico, desde la playa en Condado.
Las autoridades recomendaron evitar visitas a playas durante el periodo de marejadas. (vanessa.serra@gfrmedia.com)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) advirtió al público a no visitar las playas y costas del norte de Puerto Rico debido a fuertes marejadas y olas rompientes que afectarán la zona, por lo menos, hasta principios de la próxima semana.

RELACIONADAS

El comisionado Ángel Jiménez indicó, en declaraciones escritas, que las playas de la costa norte de Puerto Rico serán las más impactadas por las fuertes corrientes marinas.

“El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió sobre las peligrosas condiciones marítimas, con olas de hasta 14 pies, para este fin de semana y principios de la próxima semana. Reiteramos el llamado a los ciudadanos a no visitar las playas, evitemos tragedias”, sostuvo Jiménez en el escrito.

El SNM sostuvo, más temprano en el día, que las zonas más vulnerables a este evento incluyen todo el litoral noroeste, norte y noreste, desde Aguada y Rincón hasta Fajardo y Ceiba, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

Todas las zonas mencionadas por Jiménez permanecen bajo advertencia de resacas fuertes.

La agencia meteorológica advirtió sobre posibles olas rompientes de hasta 13 pies en todo el litoral.

Las autoridades recomendaron al público a evitar las playas durante el periodo de marejadas, a no intentar nadar en aguas con corrientes fuertes y a seguir las instrucciones de los salvavidas, personal de emergencia y autoridades locales.

También señalaron que los residentes en zonas costeras deben estar atentos a posibles inundaciones, y sugirieron a las embarcaciones pequeñas a permanecer en sus respectivos puertos.

“El Nmead se mantiene en comunicación directa con agencias municipales, estatales y federales para monitorear el evento y activar el plan de emergencia, de ser necesario”, enfatizó Jiménez.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, indicó que los negociados y las zonas operaciones del Nmead están activos para atender cualquier incidente,

Las autoridades insistieron que, en caso de cualquier emergencia, las personas deben llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1.

Tags
Breaking NewsCorrientes submarinas peligrosasMarejadasNMEADServicio Nacional de MeteorologíaPlayas de Puerto RicoAguadaRincónViequesCulebraCeibaFajardoSistema de Emergencia 9-1-1Departamento de Seguridad Pública
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 3 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: