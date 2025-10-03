Advierten al público a no visitar las playas en el norte debido a fuertes marejadas

El Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) advirtió al público a no visitar las playas y costas del norte de Puerto Rico debido a fuertes marejadas y olas rompientes que afectarán la zona, por lo menos, hasta principios de la próxima semana.

El comisionado Ángel Jiménez indicó, en declaraciones escritas, que las playas de la costa norte de Puerto Rico serán las más impactadas por las fuertes corrientes marinas.

“El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) advirtió sobre las peligrosas condiciones marítimas, con olas de hasta 14 pies, para este fin de semana y principios de la próxima semana. Reiteramos el llamado a los ciudadanos a no visitar las playas, evitemos tragedias”, sostuvo Jiménez en el escrito.

El SNM sostuvo, más temprano en el día, que las zonas más vulnerables a este evento incluyen todo el litoral noroeste, norte y noreste, desde Aguada y Rincón hasta Fajardo y Ceiba, incluyendo las islas municipio de Vieques y Culebra.

PUBLICIDAD

Todas las zonas mencionadas por Jiménez permanecen bajo advertencia de resacas fuertes.

La agencia meteorológica advirtió sobre posibles olas rompientes de hasta 13 pies en todo el litoral.

Las autoridades recomendaron al público a evitar las playas durante el periodo de marejadas, a no intentar nadar en aguas con corrientes fuertes y a seguir las instrucciones de los salvavidas, personal de emergencia y autoridades locales.

También señalaron que los residentes en zonas costeras deben estar atentos a posibles inundaciones, y sugirieron a las embarcaciones pequeñas a permanecer en sus respectivos puertos.

“El Nmead se mantiene en comunicación directa con agencias municipales, estatales y federales para monitorear el evento y activar el plan de emergencia, de ser necesario”, enfatizó Jiménez.

Por su parte, el secretario del Departamento de Seguridad Pública (DSP), Arturo Garffer, indicó que los negociados y las zonas operaciones del Nmead están activos para atender cualquier incidente,