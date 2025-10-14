Opinión
14 de octubre de 2025
84°aguaceros
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Anticipan índices de hasta 108 grados Fahrenheit: nueva jornada de calor afectará a Puerto Rico este martes

Mientras, en horas de la tarde, se esperan fuertes lluvias con tronadas

14 de octubre de 2025 - 8:10 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Se espera que el patrón caluroso continúe hasta, al menos, el sábado. (Nahira Montcourt)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

Una nueva jornada de calor afectará este martes a Puerto Rico con índices que podrían alcanzar los 108 grados Fahnrenheit, informó el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

RELACIONADAS

Sánchez indicó que, ante este panorama, la agencia meteorológica emitió una advertencia de calor, que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., para todas las zonas urbanas y costeras.

Mientras, la tarde estará marcada por episodios de fuertes lluvia y tronadas en sectores del interior, oeste y noroeste de la isla.

De acuerdo con el científico, debido a la posible acumulación de agua, existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones en dichas zonas.

La actividad de aguaceros vendrá acompañada a su vez de tormentas eléctricas aisladas con un riesgo de rayos frecuentes.

En cuanto a las condiciones marítimas, Sánchez comunicó que el oleaje se mantiene por debajo de los cinco pies, pero existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte.

Un riesgo moderado de corrientes marinas implica que, si bien las condiciones no son extremas, la formación de estas corrientes es posible en áreas no aptas para bañistas, así como en muelles y aguas expuestas.

Por otro lado, Sánchez resaltó que se espera que la tormenta tropical Lorenzo, vigilada por el Centro Nacional de Huracanes (CNH), continúe rumbo hacia el norte y noreste, manteniéndose alejada del Caribe y Puerto Rico.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Tags
Breaking NewsAdvertencia de inundacionesServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaTiempo en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
