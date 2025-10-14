Anticipan índices de hasta 108 grados Fahrenheit: nueva jornada de calor afectará a Puerto Rico este martes

Una nueva jornada de calor afectará este martes a Puerto Rico con índices que podrían alcanzar los 108 grados Fahnrenheit, informó el meteorólogo David Sánchez, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Sánchez indicó que, ante este panorama, la agencia meteorológica emitió una advertencia de calor, que se extenderá desde las 10:00 a.m. hasta las 5:00 p.m., para todas las zonas urbanas y costeras.

Mientras, la tarde estará marcada por episodios de fuertes lluvia y tronadas en sectores del interior, oeste y noroeste de la isla.

De acuerdo con el científico, debido a la posible acumulación de agua, existe un riesgo limitado a elevado de inundaciones en dichas zonas.

La actividad de aguaceros vendrá acompañada a su vez de tormentas eléctricas aisladas con un riesgo de rayos frecuentes.

En cuanto a las condiciones marítimas, Sánchez comunicó que el oleaje se mantiene por debajo de los cinco pies, pero existe un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas del norte.

Un riesgo moderado de corrientes marinas implica que, si bien las condiciones no son extremas, la formación de estas corrientes es posible en áreas no aptas para bañistas, así como en muelles y aguas expuestas.

Por otro lado, Sánchez resaltó que se espera que la tormenta tropical Lorenzo, vigilada por el Centro Nacional de Huracanes (CNH), continúe rumbo hacia el norte y noreste, manteniéndose alejada del Caribe y Puerto Rico.