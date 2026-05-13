Calor, humedad y condiciones ventosas continuarán este miércoles: aquí el pronóstico

Las condiciones calurosas, húmedas y ventosas continuarán este miércoles en Puerto Rico, como parte de un patrón que se mantendrá durante gran parte de la semana.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología (SNM), durante la mañana, se esperan aguaceros pasajeros, principalmente en el este y norte de la isla.

Luego, en horas de la tarde, la actividad de precipitación aumentará sobre el interior y oeste de Puerto Rico, donde algunos aguaceros podrían producir lluvia moderada a localmente fuerte.

Mientras tanto, la dependencia federal advirtió que los índices de calor continuarán sobre lo normal en zonas urbanas y costeras, con valores que podrían superar los 100 grados Fahrenheit entre las 9:00 a.m. y las 3:00 p.m.

Ante este panorama, el SNM recomendó a la ciudadanía mantenerse hidratada, limitar la exposición prolongada al sol y estar atenta a las próximas actualizaciones del pronóstico.

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En cuanto a las condiciones costeras, la agencia meteorológica informó que continúa un riesgo moderado de corrientes marinas para las playas orientadas al norte y este de Puerto Rico.

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Si embargo, anticipó que la combinación de vientos fuertes y una marejada del noreste, prevista para el jueves, aumentará el riesgo.

De cara al resto de la semana, el SNM indicó que la guía de modelos continúa indicando una tendencia de calentamiento, particularmente entre jueves y viernes.

“Si no se materializa lluvia generalizada y prolongada, podría desarrollarse un riesgo elevado de calor extremo en partes del área”, lee la discusión del pronóstico.