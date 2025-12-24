Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasEl Tiempo
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Cómo el tiempo se comportará esta Navidad en Puerto Rico?

Conoce el pronóstico en medio de advertencias por oleaje elevado y alto riesgo de corrientes marinas

24 de diciembre de 2025 - 8:41 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
De cara al Día de Navidad, la meteoróloga anticipó que será “un día espectacular", ya que no se espera lluvia significativa. (Shutterstock)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

En medio de luces encendidas y mesas que se preparan para la cena de Nochebuena, el tiempo en Puerto Rico dará una tregua. Aunque la jornada de este miércoles podría traer nubosidad y algunos aguaceros pasajeros en sectores aislados, el panorama general apunta a una noche fresca y agradable, justo a tiempo para celebrar.

RELACIONADAS

“Hoy, será un día variable de transición. Tenemos humedad que queda de una banda frontal. Podría resultar en nubosidad y algunos aguaceros pasajeros especialmente en el norte en la mañana. En la tarde, podrían haber a través de sectores del interior y suroeste", informó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Sin embargo, a medida que la humedad continúe alejándose de la región, comenzará a entrar aire más seco, lo que permitirá una noche mayormente agradable, con temperaturas descendiendo a los bajos 60 y los medios 70 grados Fahrenheit en zonas montañosas.

De acuerdo con Inglés Serrano, incluso, algunas áreas de la montaña podrían registrar temperaturas en los altos 50 grados. “Este patrón también se va a estar reflejando en los sectores costeros que deben sentirse temperaturas agradables”, señaló.

Una Navidad estable y fresca

De cara al Día de Navidad, la meteoróloga anticipó que será “un día espectacular", ya que no se espera lluvia significativa.

Anticipó que una masa de aire seco favorecerá condiciones mayormente estables durante la mañana en todos los sectores. Aunque en horas de la tarde no se descarta algún aguacero aislado en el interior o el oeste, las probabilidades de lluvia son bajas, entre un 20% y un 30%.

“Quien le llueva es que tiene que jugar la lotería porque no es que vaya a llover muy generalizado. Va a ser un día bastante bello”, comunicó.

Peligro en el mar

En cuanto a las condiciones marítimas, una marejada del norte continúa generando oleaje elevado y condiciones costeras peligrosas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico?

Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Permanece vigente una advertencia de resacas fuertes hasta el jueves para toda la costa norte, incluyendo los municipios de Aguadilla y Fajardo, con olas rompientes de 10 pies o más.

Estas condiciones mantienen un alto riesgo de corrientes marinas, así como una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, la cual estará en efecto hasta el viernes en las aguas mar afuera del Atlántico.

La meteoróloga exhortó a la ciudadanía a evitar visitar las playas durante los próximos tres días, y señaló que para el fin de semana las condiciones marítimas se tornarán más favorables.

“Si quieren ir a playas, el sur sería la elección ideal. El norte no lo es. No queremos ninguna fatalidad y menos en navidades”, reiteró.

En Caguas, el Encendido de la Navidad Criolla fue una noche inolvidable que reunió a miles de familias en un ambiente de música, tradición y espíritu navideño. Las fiestas, celebradas el viernes, 28 de noviembre, desde las 5:00 p.m., se extendieron a lo largo de todo el centro urbano de la Ciudad Criolla.La actividad incluyó el encendido oficial de las luminarias y decoraciones que engalanarán la plaza pública y sus alrededores durante toda la temporada.
1 / 16 | ¡Llegó la Navidad! Así celebran miles de personas alrededor de Puerto Rico. En Caguas, el Encendido de la Navidad Criolla fue una noche inolvidable que reunió a miles de familias en un ambiente de música, tradición y espíritu navideño. - Suministrada
Tags
Breaking NewsTiempo en Puerto RicoServicio Nacional de MeteorologíaMeteorologíaNavidad
ACERCA DEL AUTOR
Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 24 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: