¿Cómo el tiempo se comportará esta Navidad en Puerto Rico?

En medio de luces encendidas y mesas que se preparan para la cena de Nochebuena, el tiempo en Puerto Rico dará una tregua. Aunque la jornada de este miércoles podría traer nubosidad y algunos aguaceros pasajeros en sectores aislados, el panorama general apunta a una noche fresca y agradable, justo a tiempo para celebrar.

“Hoy, será un día variable de transición. Tenemos humedad que queda de una banda frontal. Podría resultar en nubosidad y algunos aguaceros pasajeros especialmente en el norte en la mañana. En la tarde, podrían haber a través de sectores del interior y suroeste", informó la meteoróloga Lee Ann Inglés Serrano, del Servicio Nacional de Meteorología (SNM).

Sin embargo, a medida que la humedad continúe alejándose de la región, comenzará a entrar aire más seco, lo que permitirá una noche mayormente agradable, con temperaturas descendiendo a los bajos 60 y los medios 70 grados Fahrenheit en zonas montañosas.

De acuerdo con Inglés Serrano, incluso, algunas áreas de la montaña podrían registrar temperaturas en los altos 50 grados. “Este patrón también se va a estar reflejando en los sectores costeros que deben sentirse temperaturas agradables”, señaló.

PUBLICIDAD

Una Navidad estable y fresca

De cara al Día de Navidad, la meteoróloga anticipó que será “un día espectacular", ya que no se espera lluvia significativa.

Anticipó que una masa de aire seco favorecerá condiciones mayormente estables durante la mañana en todos los sectores. Aunque en horas de la tarde no se descarta algún aguacero aislado en el interior o el oeste, las probabilidades de lluvia son bajas, entre un 20% y un 30%.

“Quien le llueva es que tiene que jugar la lotería porque no es que vaya a llover muy generalizado. Va a ser un día bastante bello”, comunicó.

Peligro en el mar

En cuanto a las condiciones marítimas, una marejada del norte continúa generando oleaje elevado y condiciones costeras peligrosas.

Corrientes marinas: ¿por qué son tan traicioneras en Puerto Rico? Así puedes protegerte en el mar, según el meteorólogo Ernesto Morales del Servicio Nacional de Meteorología.

Permanece vigente una advertencia de resacas fuertes hasta el jueves para toda la costa norte, incluyendo los municipios de Aguadilla y Fajardo, con olas rompientes de 10 pies o más.

Estas condiciones mantienen un alto riesgo de corrientes marinas, así como una advertencia para operadores de embarcaciones pequeñas, la cual estará en efecto hasta el viernes en las aguas mar afuera del Atlántico.

La meteoróloga exhortó a la ciudadanía a evitar visitar las playas durante los próximos tres días, y señaló que para el fin de semana las condiciones marítimas se tornarán más favorables.

“Si quieren ir a playas, el sur sería la elección ideal. El norte no lo es. No queremos ninguna fatalidad y menos en navidades”, reiteró.